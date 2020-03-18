防止武漢肺炎（新型冠狀病毒）擴大傳染，疾管局宣佈非國籍人士將限制入境，並擴大歐洲旅遊史檢疫對象，台美將宣佈共同防疫聯合聲明，台灣提供每週10萬片口罩。

鎖國！中央流行疾病管制中心18日上午宣佈，非本國籍者一律限制入境，入境者都要14天居家檢疫，並且目前無法預估何時解除入境限制。另針對曾在3月5日至14日前往歐洲旅遊史的民眾需主動跟市公所聯繫，將加強居家檢疫，主動通報享每日補助，但若虛報將懲罰。

對於禁止非國際旅客入境，被視為變相鎖國，陳時中也回應：「我們沒有鎖國啦！對於簽約履約必要商業行為，外交及重大建設任務不會停（限制入境），但非必要的會停。」以防疫為優先。

中央流行疾病管制中心18日上午宣佈，非本國籍者一律限制入境。 衛福部

對於全球疫情大流行，指揮官陳時中說，各國防疫有些缺有些多，為此台美也將攜手合作，外交部表示，將跟美國AIT發表「防疫聯合聲明」，台美將共同對抗源自中國的冠狀病毒，台美將強化諮商合作機制，在夥伴關係下分享最佳做法，合作進行措施包括：快篩檢驗製劑研發、疫苗研究生產、藥品研究生產及追蹤接觸者相關機制與科技，雙方將展開舉行科學家聯合會議，對防疫醫療用品合作與交流。

外交部表示，防疫是長期作戰，台美為確保防疫物資不致於匱乏，會展開首波合作，在全球缺料搶料下，美方會為台灣保留30萬件防護衣原料，充實台灣防護衣，讓一線醫護人員安心，台灣上週口罩產能突破1100萬片，目標提高至每週1300～1500萬片，屆時每週會承諾提供美國10萬枚口罩，雙方將持續防疫醫療物資合作，

「大家是互通有無，相互協力防疫。」陳時中說，台灣40萬片口罩價錢跟30萬片防護衣來說其實不能比，以交換的物資價值而言，交換是「ㄟ合啦！」

陳時中說，現在看來疫情可能會延長，無論快篩疫苗藥物上，都需要國際合作，台灣防疫科技發展快速，但美國也是很好的合作夥伴，台灣防護衣材料主要是美國進口，未來雙方將分享最佳防疫做法，一起對抗疫情，這次也象徵台灣跟美國關係很緊密，尤其在防疫上，將攜手貢獻國際社會。

責任編輯：蕭閔云