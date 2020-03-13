疫情持續重創旅遊業，六家上市櫃旅行社業者公布2月營收，與去年同期衰退的幅度最多超過70%以上，雄獅、東南旅行社也公告假日店休。

武漢肺炎（COVID，新型冠狀病毒）持續發威，於農曆年開始對國內旅遊業造成重創，從各家上市櫃旅行社公布的二月財報，可以看出「旅遊慘業」的困境。

上市櫃旅行社慘澹，2月營收平均下跌44%

各家旅行社二月營收相較去年同期平均下跌了44.935%，跌幅最大為燦星旅的76.94%；跌幅最小的鳳凰也有22.34%。

就算撇除掉連續5年虧損，不斷精簡門市（從49間砍至17間）的燦星旅，旅行社二月營收相較去年同期的跌幅近4成（38.534%）。

若拉出旅行社過去12個月的營收，可以發現除了鳳凰之外全數旅行社皆迎來下滑。鳳凰旅遊總經理卞傑民表示，鳳凰二月營收之所以上升，主要是因為今年過年在一月底，結帳會延續到二月，再加上鳳凰的產品以天數較多的長線旅遊為主，結帳容易跨至二月。

展望3月的營收，對各家旅行社來說目前看來並不樂觀，從一開始的中國地區，到日韓疫情爆發，近日美國又禁止歐洲航線、印度禁止入境、郵輪相繼停駛等情況陸續上演，短期內似乎看不到復甦的跡象。

疫情衝擊大，雄獅、東南通路公告假日店休

從另外一個角度來看， 桃園機場的旅運數量也在3月4日首度跌破2萬人 ，根據移民署國境事務大隊統計，3月4日桃園機場的旅客數為17,096人，相較去年同期，僅有去年的14%左右。

雄獅宣布全台門市，除了忠孝、新店與分公司之外，週日公休。 雄獅網站

出國的人變少，旅遊業生意慘澹，國內旅行社龍頭雄獅宣布，即日起全台門市週日公休（除了分公司與忠孝、新店門市），東南旅行社也宣布多個門市週六公休。

交通部觀光局紓困補助啟動，呼籲業者盡快申請

為因應旅行業受到武漢肺炎的影響，交通部陸續規劃3項紓困方案，包含「旅行業接待大陸旅行團提前離境補助措施」、「旅行業停止出入團補助」及「入境旅行社紓困補助」等營運損失補助。

交通部觀光局也於昨（12）日早上表示，上述方案與申請皆已公告，呼籲業者在近期內檢附相關文件證明提出申請。

目前旅行社就接待陸團因防疫提前離境可提出「因應防疫執行旅行業接待大陸觀光團提前離境補助」項目，2月29日已截止申請，共有24家旅行社、58團次提出申請，預計於3月31日前全數核撥完畢。

另外，「旅行業停止出入團補助」及「入境旅行社紓困補助」兩項則持續受理各旅行業者申請中。

責任編輯：陳映璇