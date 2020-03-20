三星在18日股東會上強調，不擔心疫情帶來的衝擊，認為包括資料中心、5G、AI等都依舊有強勁動能帶動半導體成長，三星會如何佈局來搶食這大餅？

受新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐影響，各產業成長動能瞬間成為「凍」能，尤其是半導體引頸期盼的5G及其相關應用。

根據TrendForce研究，2020年全球智慧型手機出貨原先預估上看14.1億支，將下修為13.51億支，年減達3.5%。其中5G智慧型手機在疫情前預估將有2.5億支的生產量，也下修到2億支。

終端市場表現雖因武漢肺炎放緩，但韓國三星電子依舊樂觀看待未來發展。

資料中心、5G服務需求，帶動半導體需求

三星18日在京畿道水原會議中心舉辦的年度股東會議上，三星半導體事業部主席金基南（Kim Ki-nam）表示，縱然疫情造成全球智慧型手機市場的萎縮，但是「在資料中心跟5G行動服務，以及市場上對於人工智慧與汽車領域產業投資增加帶動下，半導體的需求依舊強勁。」

金基南認為疫情雖有影響，但因為資料中心、5G智慧型手機、AI等應用需求仍強勁，半導體的成長依舊有機會。 shutterstock

對現階段的三星來說，強化自身的技術，擁抱接下來可能的機會，正是大好時機。

金基南表示三星正計劃在半導體製造過程中導入新的技術來創造需求，包括發展第四代10奈米級的DRAM製程，以及第7代的V-NAND快閃記憶體拉開與競爭對手的差距。

此外，晶圓代工部份也計劃5奈米晶片進入量產，並同時進行3奈米製程的研發。

第一步：加速快閃記憶體的研發與生產

TrendForce指出，在全球NAND快閃記憶體市場中，三星以33.5%的市場份額拿下全球第一，是排名第二的Kioxa（原東芝記憶體）18.7%的兩倍。

在武漢肺炎疫情期間，三星仍不畏在3/10於中國西安工廠慶祝第一階段記憶體產品量產與出貨。該工廠將針對第五代90層堆疊或以上的3D V-NAND快閃記憶體進行生產，此舉將有助於三星記憶體在資料中心、PC或行動裝置等市場表現。

雖然三星在NAND快閃記憶體市占率全球第一，但仍積極在技術上持續精進，也在產品量產上維持應有的步調。對於搶食資料中心、行動裝置或PC市場具有幫助。 三星

此外，三星也沒有忘記晶圓代工的布局。

根據年初第四季法說會的說法，5奈米加入後產能會拉升很快，有機會搶下今年1成左右的產能份額；至於6奈米也預計在今年上半年進入風險試產，年底可望進入量產。

第二步：部署5奈米產線

TrendForc統計，在晶圓代工市場，三星以17.8%市占率位居第二，落後給台積電的52.7%。不過三星仍喊出2030年要在非記憶體半導體領域投入至少133兆韓元（約3.08兆新台幣）；近日也傳出三星開始布局5奈米的晶圓代工生產線。

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三星晶圓代工位居第二，先進製程上也晚台積電一步，但三星預計將於今年底、明年初端出5奈米量產產品。 shutterstock

三星目前正於京畿道華城工廠的V1生產線上，建設5奈米晶圓代工生產線。此V1生產線主要是用於EUV（極紫外光刻）的專用生產線，預計今年2月啟動。

三星有機會於今年底至明年年初布建一個完整5奈米量產生產系統。外傳這條產線的客戶將可能是高通，三星預計將採用導入EUV的5奈米技術為高通生產X60第五代行動通訊數據機晶片。

雖然外界認為，手機終端裝置需求趨緩，將影響半導體的成長力道，但從三星的腳步來看，他們並沒有放慢速度。

資料來源：BusinessKorea

責任編輯：陳映璇