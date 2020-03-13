台積電過去5天的股價下跌約6%、市值也跌破8兆，這個台股護國山神就算擁有先進製程的護法，是否也擋不住黑天鵝「新冠肺炎」的重擊？

受到新冠肺炎的影響，全球股市像是做雲霄飛車一般，台股也無法倖免，其中受到關注的就屬半導體晶圓代工龍頭台積電的表現了。

9日開始，台積電股價一路從307.5元跌到今（13）日收盤價290元、跌幅達到近6%，市值也跌破8兆、來到7.52兆，是今年以來的最低點。「護國山神」台積電不穩了嗎？

台積電訂單週期至少3個月，躲過疫情影響

從剛公佈的2月份營業額表現來看，台積電在經歷新冠肺炎疫情的影響下，2月份合併營收為新台幣933億9400萬元，雖然比1月衰退了9.9%，但前兩個月的合併營收比去年同期增加41.8%。

台積電於今年初法說會上表示5G、HPC依舊是帶動今年成長的強勁動能，但是一個黑天鵝「新冠肺炎」的攪局可能會打亂這樣的規劃跟想法。 簡永昌攝影

雖然台積電不願針對客戶進行評論，也對於訂單的週期無法有明確說明。據側面了解，台積電訂單的規劃至少都在3~6個月前就已經完成，所以2月份的表現依舊能比去年同期亮眼。

只是近期包括蘋果調降第二季財測、也外傳5G手機有可能延後登場，種種不確定因素浮出檯面，台積電在年初法說會上認為的5G、HPC（高性能運算）等成長動能還算數嗎？

5G需求、華為制裁，影響台積電2大關鍵

財訊傳媒董事長謝金河表示，近日台積電股價重挫，除受到美股的影響外，更要關注接下來台積電在全球5G相關需求減速的情況下，獲利是否會有衰退的狀況發生。此外，美國政府原訂要針對擴大華為限制召開的內閣層級會議也一延再延，謝金河以2019年台積電股價重挫14%的歷史來解釋，當大客戶華為被美國出手制裁，台積電該如何保衛自己，將關係接下來的股價走勢。

謝金河表示，台積電這次股價的震盪除了受到美股的影響外，更要持續關注未來市場對於5G的需求是否疲軟，以及美政府對於華為的制裁手段，都是影響台積電接下來表現的不確定因素。 簡永昌攝影

另一方面，台經院分析師劉佩真認為，武漢肺炎疫情至今仍未趨緩，會影響消費者對於非必需品的支出，若到第二季依舊無法控制，有可能造成客戶端庫存過高、出現砍單的狀況，半導體第二季的訂單能見度令人憂心。

先進製程獨步市場，讓客戶難以砍單

但她表示，台積電最大優勢，在於先進製程技術「獨步全球」。

在台積電七奈米產能規模優於三星的情況下，預計今年上半年進入量產的5奈米也能順利領先。劉佩真認為，即便終端需求下滑，包括蘋果、AMD、NVIDIA等客戶依舊沒有砍單、減單的動作，推測主要擔心目前市場上僅有台積電能提供相關技術，若此時選擇抽單，要再找到合作業者的時間成本太大，因此寧可自行吸收庫存過高、需求疲弱的壓力。

5G需求目前雖受到疫情衝擊有所趨緩，但台積電擁有獨步市場的先進製程撐腰，中國大陸也祭出下半年產業復甦計畫，台積電有望在這次疫情安全下莊。 shutterstock

台積電表示，目前所有產能都按照第一季法說會的時程走，並未受到疫情的影響而放慢腳步。此外，日前台積電也在勞動部「台灣就業通」站上大舉徵才、預計招募超過1500個生力軍，顯示台積電依舊在先進製程上展現衝刺的決心。

劉佩真補充，儘管5G需求在疫情衝擊下似乎趨緩，但主要市場中國為了下半年能讓半導體需求復甦，也祭出重金補貼5G手機新品價8~12%的政策，以及推動以科技概念為主的新基礎建設，包括5G基地站、大資料中心、人工智慧等，都是台積電著力的機會。

本質上，台積電依舊擁有高實力（先進製程）體質，股價波動看起來似乎是短暫的反應，但正如謝金河所說，美國對華為的政策、疫情對產業衝擊還會影響多久，才是接下來要持續關注的議題，這些都是目前對台積電來說最不明確、最不穩定的影響因素。

責任編輯：陳映璇