老牌電子製造集團金寶旗下電源供應器廠康舒宣佈世代交棒，總經理高青山屆齡退休，由許介立接任，他不僅以執行副總職位帶領部門營收衝新高，更是許勝雄的獨子。

科技業世代交替！金寶集團旗下電源供應器老牌廠康舒電子3月20日宣佈世代交替，總經理高青山宣佈退休，將交棒執行副總許介立，董事長許勝雄獨子許介立完成接班。

許介立2017年1月進入康舒擔任執行副總，2018年董監改選中，他沒有以金寶代表人身份擔任董事，而以自然人身份進入康舒董事會，顯得相當低調，不過市場仍預期，他加入董事會是為更上層樓預先準備，由於康舒下次董監改選為2021年，許介立接棒總座比市場預期略快一些些。

掌管電源器事業部表現超前，許介立升任康舒總經理

「許介立將是我們新聘任總經理！」康舒20日舉辦法人說明會，公佈2019年財報成績，去年康舒年營收首度突破200億元大關，獲利也交出好成績EPS2.87元，突然宣佈人事新令，令外界相當意外。

康舒表示總經理高青山加入康舒服務49年，接任總座也25年，將正式退休，高青山也發表感言指出，年歲已到退休年齡，交棒是人之常情。

康舒總經理高青山服務49年，將正式退休 蔡仁譯攝影

許介立1974年次，今年46歲，正值青壯年，加上是許勝雄獨子，集團積極栽培，讓他近年掌管電源供應器事業， 2019年他所統管的電源器事業部營收178億元，不僅表現超前，占康舒營收達86.5%，更是核心主力，也讓他2020年挾經營成績單順利登上大位。

中國復工順利，菲律賓廠稼動率卻不到5成

許介立上任後將面對新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）考驗，他表示，中國工廠正積極復工，東莞2月率先復工，到3月2日復工率已經到85%；武漢廠多為在地員工，復工率3月18日已經到80%，進度相當樂觀。

不過，菲律賓封城進入災難狀態，對當地投資設廠業者是一大挑戰，康舒很早就在當地設廠，許介立指出，官方要求下午5點至上午8點之間人不能在外移動，使得營運受到相當影響，細節規範都還在釐清中，但菲律賓廠並未停產，仍是低用度4~5成利用率。

許介立表示，今年會積極增工業類客戶，使消費與工業客戶占比從6:4變成5：5，毛利率也將比去年改善。

康舒位於淡水廠區，一號老廠預計2022年重建，2023年完工，投資40億元 王郁倫攝影

電動車充電站出貨，新事業拚倍數成長

康舒是Gogoro的早期投資人，對新能源事業如智能電網、太陽能及電動車相當積極，新事業本部長萬建國表示，今年也會進入充電站市場小量交貨。

新事業部2018年成立，2019年業績就有大幅成長，營收年增100%之外，還奪下台電31.6萬具智慧電表訂單，今年7月前要出貨完畢，目前正在爭取新電電表標案中，太陽能併網也達100MW，公司預估今年業績也將繼續翻倍成長，挑戰10%營收占比。

金仁寶集團旗下康舒淡水廠動土，新舊廠預計總投資65億元，歷時4年完工 王郁倫攝影

康舒說，3月會比2月好，若疫情不再惡化，第二季也會比首季成長，本來今年1月認為今年營運會非常好，但現在疫情爆發，全年預期還是會比去年好，最差是持平或小震盪，但營收好也不會好太多。

責任編輯：陳映璇