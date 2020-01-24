金仁寶集團電源供應器廠康舒淡水新舊廠同步擴建，迎接資料中心大客戶Facebook、Amazon燃料電池龐大需求，副總許介立要如何拼轉型能源供應商角色？

「我們現在是電源供應器製造者，未來則希望是能源供應者。」電源供應器廠康舒執行副總許介立1月22日在淡水廠區新廠動土典禮上表示。

為持續轉型，康舒不僅投資Gogoro約260萬股，跟這家獨角獸新創合作充換電站，淡水投資25億元蓋的二期新廠，近一半產值也是為生產天然氣（LNG）發電系統做規劃。

對於Gogoro合作關係是否深化？許介立相當低調，僅表示雙方還在談合作，希望有機會跟隨Gogoro海外發展，讓合作關係不侷限是在台灣，入股就是建立關係的一部份。不論是儲能還是配電，他指出，各地充換電會因車種不同，需要能源也不同，康舒也會持續觀察新的機會點。

金仁寶集團旗下康舒淡水廠動土，新舊廠預計總投資65億元，歷時4年完工 王郁倫攝影

康舒淡水新廠動土，許介立早早在廠區準備

許介立是金仁寶集團董事長許勝雄的獨子，在集團內金寶仁寶歷練過各種職位，從基層做起，中間也曾出走創業，培養企業經營經驗，2017年初，許介立重回集團康舒任執行副總，至今已經三年多，不僅熟稔電源供應器業務，康舒這三年也是正成長的三年。

22日，康舒位於淡水的二期新廠隆重舉辦動土典禮，新北市長侯友宜親自到場祝賀，「阿我不要挺你，我要挺他（許介立），因為他看起來比你還有氣勢。」侯友宜指著身高高人一等的許介立，跟許勝雄熱絡閒聊，許勝雄聽了十分開心。

因應貿易戰，康舒計畫將位於淡水淡金路的淡水廠區全面翻新，廠區內有一座已40年齡的一期廠，現在計畫砸25億元增建第二座，2020年1月動土後，2021年底將完工，工廠產值是一廠的2倍大，將導入太陽能發電、充電樁、智慧電網等設施。

屆時一期老廠將打掉重蓋，投資40億元興建地上6層地下兩層的半開放工廠，供消費者參觀觀光智慧能源產品的生產過程。

康舒位於淡水廠區，一號老廠預計2022年重建，2023年完工，投資40億元 王郁倫攝影

替Facebook打造LNG發電站系統，產能翻倍

淡水廠大翻新，產能又計畫擴張為現有的4倍，究竟為了什麼？據業界指出，康舒所稱的燃料電池業務，主要是替國際一線網路服務業者Facebook、Walmart、Amazon生產LNG（天然氣）發電站電子零件，現在更進一步擴張為系統組裝，由於美國電費貴，大型資料中心往往興建LNG發電站，自行發電節費，隨貿易戰開打，這類客戶期望康舒在台灣生產供貨，成康舒必須擴充淡水廠產能關鍵。

康舒新淡水廠一方面能支援美國市場擴張需求，另一方面也可以成為Facebook進軍亞洲，如韓國市場扮演資料中心供應鏈。

許介立同意指出，這座新廠很大一塊產能是因應美系資料中心客戶需要，康舒也期望能爭取更多LNG（天然氣）發電站系統生產機會，由於LNG是用天然氣轉換成電能，排放水跟二氧化碳，雖然不是百分百綠電，但相對污染低，未來除外銷，也期望搶攻台灣內需市場。

康舒執行副總許介立（左）一早就在淡水廠區準備，比父執輩更早抵達 王郁倫攝影

「台灣LNG必須靠進口，但LNG接收站現在還不夠多，等新接收站增多，台灣內需也可能會提高。」許介立分析，LNG的電站好處>是可以分散發電，安全性上較好，相對於台灣現在屬於集中發電，比方「南電北送」一旦電路出問題，就容易出現大停電，LNG此時可以分散發電的優勢，就突顯出來。

燃料電池類業務就佔新廠近一半產值，而2023年舊廠重建完成，淡水產值將變成現在的4倍大，另外也會生產儲能、充電樁、智慧電網等業務。

康舒營收衝破兩百億元後，2020年拼7年來新高

康舒2019年營收衝破兩百億元，來到206億元後，2020年喊出還要雙位數成長，若達成將創7年來新高。

許介立說，DataCenter、伺服器跟5G發展是今年聚焦重點，資料中心電源供應器旺季多集中在下半年，2019年因為貿易戰，設備商客戶拉貨積極，但壞處是貿易戰不確定性高，資料中心建置動作保守。

金仁寶集團旗下康舒淡水廠動土，新舊廠預計總投資65億元，歷時4年完工 王郁倫攝影

展望今年美中貿易戰已經完成第一階段協定簽署，許介立說，設備商現在已經準備好迎接終端的資料中心擴建需求，目前首季也已經看到相當多的跡象，稍微安心一點，他也期望，今年資料中心電源供應器需求會比雙位數成長更高一點。