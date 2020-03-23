今日中央流行疫情指揮中心除了宣布新增26例病例之外，也表示「口罩2.0」將於3月25日上線，且提醒切勿傳播假訊息。

中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增26例新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病例，其中25例境外移入、1例本土。

其中較多仍是以境外移入的案例為主，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示：今天機場到中午，入境人數大概1,600多位，預估今日會達3,600位，昨日則是4,600多位，入境人數已開始逐步降低。機場防疫把關也持續加強，所有入境的行李下機後，進入海關檢查前會先消毒，才會進入海關轉盤。

陳宗彥也提醒，目前員警使用的M Police系統，已經跟旅遊史串連，只要刷了身分證或身分證字號、護照號碼，就會顯示是否是居家檢疫者，提醒民眾切勿以身試法。

目前台灣有195例確診，確診個案中2人死亡，29人解除隔離，其餘病況穩定，持續住院隔離中。

除了確診數量外，指揮中心也宣布兩大事項，一為口罩2.0將繼續上路；二為宣導網傳「台灣強制性休假兩星期」是假訊息，指揮中心提醒切勿散播轉傳。

口罩2.0流程不變，3月25日起第二輪預購

口罩2.0第二輪將於3月25日上線，等待時間縮短一個禮拜。 中央流行疫情指揮中心

指揮中心表示「口罩實名制2.0」將於3月25日起進行第二輪線上預購。指揮中心指揮官陳時中表示，第一輪需要等上兩個禮拜，運作順利後第二輪僅需等一個禮拜的時間。

預購流程與第一輪相同，唯一改變是等待時程縮短 ，讓民眾可儘早取得口罩：

1.3月25日（三）上午8時至3月27日（五）晚上8時，使用健保卡、自然人憑證或健保快易通App進行認證預購。

2.成功預購者於3月28日（六）上午8時至3月30日（一）晚上8時內以ATM轉帳、信用卡方式完成付款。

3.交易成功後，3月31日（二）至4月1日（三）以簡訊發送取貨序號。

4.4月2日（四）至4月8日（三），持序號及訂購人證件（身分證、健保卡或駕照），至指定取貨超商的Kiosk服務機台（如：ibon、FamiPort、Life-ET、OK‧go）輸入取貨序號及身分證字號後，列印取貨單（小白單），至超商櫃台領取口罩。

懶人包：3月25日至3月27日預購、3月28日至3月30日付款、4月2日至超商領取。

「台灣強制性休假兩星期」是假訊息，切勿散播轉傳

中央流行疫情指揮中心表示：網傳「臺灣強制性休假兩星期」是假訊息，提醒民眾切勿散播轉傳。 疾管署

指揮中心也澄清表示，近日網路上流傳多起武漢肺炎不實疫情相關資訊，內容提及「台灣明天起實施COVID-19新型冠狀病毒假期兩個星期，從2020年○月○日開始，所有上班族、學生（強制性）休假...」，指揮中心已依法移送警方偵辦中，請民眾切勿轉傳此類假訊息，避免以身試法。

指揮中心再次呼籲，流行疫情或防治措施等相關資訊均由指揮中心統一對外公布，民眾接獲來源不明或未經證實的疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，以免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，或「社會秩序維護法」第63條第1項第5款規定。

有關武漢肺炎疫情或防治措施等，可參閱疾管署網站或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）諮詢。

責任編輯：陳映璇