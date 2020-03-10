用手機買口罩，怎麼買？先下載「全民健保行動快易通」App，準備健保卡（或自然人憑證）、戶口名簿、讀卡機，完成註冊就可以等待政府開通功能了。

沒有時間排隊，解決上班族無法排隊痛點，口罩實名制2.0本週將正式上路。

消費者最關心是：如何用手機App買口罩？防疫中心與行政院再度施展高效率，開放民眾網路購買口罩，先下載「全民健保行動快易通」App，不僅有超過130種官方及民間開發的口罩庫存查詢工具可選用，完成手機裝置綁定，未來就能從App買口罩（待官方啟用功能）。

要先完成網路註冊，綁定手機，才能用手機App買口罩。 健保卡網路服務註冊

無論政府宣佈何時網路買口罩功能上路，先準備好網路註冊絕對是重點，先下載「全民健保行動快易通」App，跟著小編一步一步完成註冊。

健保快易通App可以讓你手機買口罩，不必排隊 健保局

要準備網路購買口罩，首先必須準備：健保卡或自然人憑證、戶口名簿、讀卡機、筆電或桌機。網路註冊完，若想隨時隨地用手機買口罩（仍須依照疾管局規定，七天買一次），則還需要先完成行動裝置認證。

1. 健保卡買口罩

首先必須準備健保卡、晶片讀卡機，到健保署網站進行健保卡網路服務註冊。（傳送門）

點選「首次登入請先申請」，點選同意註冊要點後，進入「健保卡網路服務註冊-申請」，健保卡此時需已經插入讀卡機，在灰色的姓名欄右方點選「讀取」健保卡晶片，就會自動跳出健保卡人姓名。

更關鍵是找到戶口名簿左上角號碼，完成輸入，填寫戶籍地址後，接著按下一步。

插入健保卡後，按【讀取】驗證健保卡後，再輸入您的戶號及戶籍鄉鎮里 鄰並插入健保卡後點選【下一步】按鈕。 健保局

進入註冊頁面，可以自己設定註冊密碼，此時注意，記得 輸入行動電話及電子信箱 ，才能為後續手機裝置註冊做準備，用APP買口罩。

隨後信箱中將收到健保局確認信，完成註冊。此時，利用網站已經完成註冊手續。

輸入設定的密碼、聯絡電話及 E-Mail 後點選【確認申請】按鈕，申 請成功會顯示：您已完成申請並將在數分鐘後收到 E-Mail 確認信 健保局

接下來用健保卡綁定手機 ，再次回到健保卡網路服務註冊頁面，輸入先前自己設定的密碼登入，點選行動裝置認證。

按下行動裝置認證，此時會出現手機QR Code及裝置認證碼 健保局

按產生裝置認證，此時會出現手機QR Code及裝置認證碼。

在手機中下載健保快易通App，開啟後按行動櫃臺，出現裝置認證，可開啟鏡頭使用QR Code掃描或直接輸入一串認證碼（二擇一），搭配生物辨識（Face ID）就能完成裝置認證，

此時注意， 若家長想幫小孩或親友買口罩，一個身份證可綁定多個手機裝置，也可以多個身份證號綁定同一手機裝置，一起購買口罩。

2. 自然人憑證買口罩

首先必須準備自然人憑證、晶片讀卡機，到健保署網站進行健保卡網路服務註冊。（傳送門）

讀卡機插入自然人憑證後，輸入身分證號、出生日期及憑證pin碼，按【確認】鈕登入。

按下行動裝置帳號申請（需輸入完整資料後並設定註冊密碼），按下行動裝置認證，就會產生裝置認證碼，一樣是有一組序號及QR Code，利用健保快易通App認證，就能綁定手機，同時，跟上面提及的一樣，一支手機可以綁多組自然人憑證一起購買口罩。

健保局開發的健保快易通App內有口罩查詢，總計超過130款工具，另外也能查詢過去購買記錄。 健保局

即使手機App買口罩功能尚未開通，健保行動快易通App內也功能多多，比方忘記多久前買過口罩，是否已經七天可以再次購買，都能查詢到過去購買記錄。

而App內部也累積高達130款以上口罩查詢工具，多數出自民間力量自主開發，可以查庫存或藥局地點等，也讓這次台灣防疫能力充分展現傲人團結力量。

關於網路買口罩的常見疑問

1. 取貨地點？

除超商外，還將公佈其他取貨地點。

2. 是否要運費？

消費者要支付運費，但行政院也公佈運費絕對比口罩費用低，換句話說，成人口罩運費不超過15元。

3. 購買口罩網站在哪？

除上國家官方健保局網站，手機則請上健保快易通App，事先完成註冊認證。

4. 口罩購買規則？

跟口罩實名制1.0一樣，請按照身份證號末一碼單雙號，上網購買，成人七天限購3片，兒童（13歲以下）2月27日起，不限單雙號日，一次可帶三張兒童健保卡，每人每七天可買三片兒童口罩。