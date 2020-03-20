全球武漢肺炎疫情升高，中央流行疫情指揮中心20日宣佈全球旅遊疫情升高至第三級，所有入境者皆需居家檢疫14天，到底居家檢疫與居家隔離有何不同？

今（20）日，中央流行疫情指揮中心宣布單日新增27個確診案例，且案第27例宣告死亡。台灣總卻診人數達135人，2人死亡，28人解隔離。

累計至今日，本週新增的85案例中，境外移入案例就有79人，隨著海外疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今日也全球旅遊疫情升高至「第三級警告」，應避免所有非必要之出國旅遊，並不斷呼籲，返台國人配合居家檢疫，那到底居家檢疫是什麼？與居家隔離有什麼差異？

根據衛生福利部的官方公告，居家檢疫與居家隔離差別最大的地方在於實施「對象」。

居家檢疫是針對有疾病流行地區旅遊史的民眾，隨著全面邊境管制開始實施，指揮官陳時中也宣布所有入境者（不論從何地返台）皆需配合14天居家檢疫；至於居家隔離，則是針對與確認感染個案有密切接觸者。

雖然對象不同，但要做的事是一樣的，需要配合的事項有四：

一定要留在家裡或住宿地點，不可外出，違反規定者最高可罰100萬元，且絕對不能搭乘大眾運輸工具。 每天記錄體溫和身體狀況。 自己和同住者/家人都要勤洗手，避免觸摸眼口鼻， 最好有獨立房間，與同住者/家人避免1公尺以內的接觸，避免同桌吃飯、擁抱、親吻或性行為等親密接觸。如果不得以共用家具或衛浴設備，每日需以漂白水消毒3次。

其中包含外國返台之留學生，以及北部某高中案59的同班同學，該班已有3位學生確診，該校目前也全校停課。

居家隔離或檢疫者於隔離或檢疫期間若有出現任何症狀欲就醫時， 應先主動與衛生局連繫，禁止自行前往就醫 ，應依指定之方式前往指定之醫療機構，嚴禁搭乘大眾運輸工具，外出時應戴上口罩，並遵照醫院訂定之分流看診機制就醫。

原有疾病（如：慢性腎衰竭、癌症、白血病等）或其他非發燒、上呼吸道症狀，則採優先以通訊診療或居家醫療等多元醫療方式為主，但若經評估後，若仍需外出就醫時，應依衛生局指示就醫，外出時應佩戴口罩。

資料來源：衛福部

責任編輯：陳映璇