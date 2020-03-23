面對武漢肺炎疫情，在旅行社雄獅之後，晶華也宣布董事不領酬勞、高階主管減薪等自救舉動。

繼旅行社龍頭雄獅於21日宣布董事長、全體董事不領2019年酬勞後，飯店業龍頭晶華國際酒店集團也於今（23日）宣布，通過與雄獅同樣的方案，董監事將不領取2019年酬勞、高階主管也減薪30%。

除此之外，晶華在短、中期資金無虞的情況下，通過2019年第三、第四季每股將發放現金股利3.9206元；第一、第二季已分配6.1248元，2019年總計每股現金股利配息達10.0454元。

董監事不領酬勞、高階主管減薪，預計少領千萬元

根據晶華2018年的年報，包含晶華董事長潘思亮在內的5席董事、2席獨立董事、2席監察人薪酬為855.7萬。2019年全體放棄支領，等同於董監事放棄近千萬的薪資酬勞。

從2018年年報觀察，包含總裁潘思亮、財務長林明月、兩位總經理陳惠芳與吳偉正在內，晶華支付的薪資（不包含獎金等）為1,696.5萬，減薪30%等於四位高階主管共少領500萬元以上的薪資。其中總經理吳偉正薪資級距在500~1,000萬元區間，預估減薪幅度最大，將少領150萬元以上。

因此，晶華董監事不領酬勞與高階主管減薪，加起來的金額高達千萬元。晶華過去12個月，單月營收都在3.7億元以上，千萬雖然並不多，但也顯示晶華自救的決心。

除了全體董監事不領酬勞、高階主管減薪30%之外，晶華也將積極規劃轉型課程，以保障全體同仁工作權益為首要目標，齊心對抗武漢肺炎帶來的低潮。

晶華董事長潘思亮先是表示感佩雄獅所做的決定，也感謝晶華董監事們的支持與跟進：「晶華會持續優化產品面與服務面的競爭力，讓戰力保持在最好狀態，迎接未來的挑戰。」

晶華2月營收與同期相比，下滑近3成

從晶華的財報中可以發現，2月營收為新台幣3.78億元，和與去年同期（新台幣5.33億元）相較減幅近3成，為一年來最嚴重的跌幅。

綜觀晶華過去12個月的營收（上圖），也能發現2月營收明顯地下滑。因此，潘思亮也呼籲政府正視觀光產業面臨的困境，立刻有效率且準確地給予業界必要的協助。

責任編輯：陳映璇