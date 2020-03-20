面臨外國人進不來，國人避免非必要出國，台灣觀光業者的慘況已不是雪上加霜能形容，雄獅為穩定軍心，除董監宣佈棄領酬勞，副總級以上主管也主動減薪5成。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）衝擊全球整體經濟，觀光產業更是首當其衝。

台灣旅行社龍頭雄獅表示，除了全面配合政府防疫政策之外，為了穩定軍心、維持企業永續經營的概念，於今（20）董事會決議，全體董事與董事長將不領取2019年的酬勞，高階主管也自請減薪最高5成。

根據雄獅2019年發佈2018年報，含董事長王文傑在內4席董事及3席獨立董事，2018年領取董監薪酬約751萬元，今年將放棄支領。

另雄獅副總級以上職等也宣佈減半薪、協理級減薪30%，以年報公佈，總經理裴信祐薪資級距在500~1000萬元區間，預估減薪金額最大，將少領200萬元以上，雄獅所有副總級以上主管年領4273萬元薪資（不含紅利績效獎金），今年推算將少領2000萬元。

同時，為了維護股東長期投資權益，董事會通過2019年盈餘分配案，決議每股發放現金股利2元。

雄獅董事長：疫情終將過去，但「品牌」無價

武漢肺炎疫情延燒近2個月，且確診人數不斷攀升，企業將如何穩定經營與存活已成為現今最重要且困難的課題。

雄獅旅行社董事長王文傑強調：大家都相信景氣會恢復，但應慎思如何「自救」，現階段除了維持穩定生存的能量，更重要的是，盡可能減少或降低員工與股東的權益被犧牲或影響，此一共識也獲得全體董事與公司高階主管們的全力支持。

因此，雄獅旅行社也於3月起正式啟動『高階主管自主自救計畫』，全體董事與董事長將不領取2019年的酬勞，副總級以上減半薪、協理級減薪30%，以期能給予多數員工穩定的力量，齊心面對這場旅遊史上最艱鉅的戰役。

王文傑表示：「天助自助，觀光產業除了需要政府的協助，企業也應『自救』，董事們以實際行動力挺，內部高階主管亦主動提出減薪，以維護多數員工權益為首要任務，全體員工將上下一心、安心團結，勇於面對眼前這場的戰役，一起為活下去而努力。」

王文傑提到，雄獅短、中期現金流無虞，本次董事會決議董事不領酬勞，與內部高階主管自主推動減薪計畫，均是希望率先向社會大眾、投資人宣示雄獅的決心，在當下對未來恐慌性無限蔓延的社會氛圍中，雄獅做為產業領導龍頭，努力在困境之中仍盡全力實踐對於員工、消費者、投資人與全體社會大眾的承諾，維持企業永續經營。「疫情終將過去『品牌』無價」王文傑說。

雄獅預估1-4月合併營收受疫情影響達53億元

中央流行疫情指揮中心於今（20）宣布，將全球旅遊警示提升至第三級（警告），呼籲國人沒有必要不要出國。

交通部觀光局也宣布，請旅行社停止4月30日前的團體旅遊。再加上目前非本國籍旅客原則禁止入境，進不來、出不去的狀況，對觀光產業來說是一記又一記的重擊。

本月18日，雄獅指出，預估今年1-4月合併營收影響數約新台幣53億元。相較去年同期1-4月的合併營收97.25億元，一口氣腰斬超過54%以上的營收。也於3月中宣布全台門市週日公休（除了分公司與忠孝、新店門市），因應不知何時停止的疫情發展。

從這個情況看來，觀光業者3月份的營收只會更加慘澹。但正如雄獅旅行社董事長王文傑所說：疫情會過去，但「品牌」無價，但不管怎麼說，觀光業者都要先撐過這波疫情，一切才算數。