除了宣布新增19例境外移入的確診之外，中央流行疫情指揮中心宣布，即日起室內100人、室外500人的活動都「建議停辦」。

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增19例新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎），皆全部為境外移入。

此外，考量到集會活動通常人潮擁擠，長時間且近距離接觸，具有高度傳播風險，一旦出現疑似個案或群聚事件，將提高防疫難度。自即日起，指揮中心宣布：室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動「建議停辦」，以減低社區感染風險。

室內100人、室外500人活動，建議停辦

指揮中心說明，室內100人以下、室外500人以下的公眾集會，可依據「武漢肺炎因應指引：公眾集會」的六項指標進行風險評估，包含：

能否事先掌握參加者資訊

活動空間之通風換氣情況

活動參加者之間的距離

活動期間參加者為固定位置或不固定位置

活動持續時間

活動期間可否落實手部衛生及配戴口罩

若經評估活動性質具有較高風險，建議應延期或取消，或改以其他方式辦理。

指揮中心進一步表示，上述指引也建議活動主辦單位應於集會活動前訂定防疫應變計畫，建立應變機制（如：安排疑似個案暫時隔離或安置空間、後送醫院及後送流程、通報流程等），同時提供集會活動前、集會活動期間的衛生防護措施、人員健康管理等宣導及建議事項。

指揮官陳時中也針對電影院與飛機等容易破百人的場所進行解說，包含電影院可以用梅花座，或一開始就不要賣出100張票的方式；飛機則是呼籲要戴口罩等進行相關防護，目前都在軟性的勸說，尚不會有罰則。

第二批武漢包機已解除隔離，返家後仍須自主健康管理14天

指揮中心也表示，第2批武漢包機返台361人已於今日清晨解除隔離，其中140人由親友接送、221人搭乘交通部安排的遊覽車至定點後各自返家；所有人返家後需落實自主健康管理14天；此次集中檢疫整體滿意度94.8%。

不過，由於隔離時禁菸，出現部分抗議聲，指揮中心目前並不考慮讓步。

而若受隔離、檢疫者，每日將有1,000元的防疫補償金與領取事項，已於3月23日起受理申請，而照顧者的防疫補償申請將於3月31日起開始受理。

指揮中心建議，民眾可採線上申辦以節省排隊等候時間，申請資訊詳如以下網址：https://topics.mohw.gov.tw/COVID19/cp-4715-52167-205.html，或可用郵寄或臨櫃方式，向受隔離或檢疫結束時之所在地直轄市、縣市政府申請。

責任編輯：陳映璇