口罩實名制2.0線上預購第二波邁入第二天，已經有超過121萬人登記預購。為了搶這一波上看百萬人到店取貨商機，超商紛紛加碼優惠。

台灣四大超商（7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK便利商店）的門市數量加總超過1萬間，由於遍佈密度高的特性，讓便利商店成為這兩波口罩2.0預購的指定通路。民眾在網頁購買平台或「健保快易通App」預購時，就必須選擇要取貨的超商與門市。

為了吸引口罩預購民眾選擇到自家門市取貨，超商業者紛紛加碼優惠。 統一超商

看好233萬人商機！四大超商出三招搶客

回顧第一波口罩2.0預購，政府釋出了223萬組口罩，不過，最後僅有99萬人成功預購、付款。而第二波口罩2.0預購，同樣釋出了233萬組，由於民眾有了第一次購買的經驗、系統也更加穩定，預期將會有更多民眾登記預購。截至第二波預購的第二日，已經有121萬人預購。

這至少百萬、上看233萬人的口罩取貨過路客，成為四大超商看好的商機。

在口罩2.0第一波預購時，四大超商就推出了各種優惠，吸引消費者選擇到自家取貨，並且多是以「咖啡買一送一」為主。有趣的是，在25日開放口罩2.0第二波預購時，四大超商也公布了第二波預購取貨的優惠方案， 比第一波更優惠，而且玩法更多 。

程倚華製表

墊高成本也要送冷飲，吸引民眾上門

像是7-ELEVEN與全家便利商店，就都不約而同地把原先的「熱咖啡買一送一」優惠券，調整成為冷熱飲都可以使用。冷飲由於加上了冰塊，製作成本比熱飲更高；可以看出超商業者寧願投入更多成本，也要讓優惠方案更符合時令，吸引民眾上門。

透過點數給好康，壯大自家會員數

除了咖啡買一送一、商品優惠券這類優惠之外，在第二波預購的優惠加碼當中，超商業者也紛紛開始利用自家點數、生態圈；除了藉此吸引民眾選擇自家門市之外，也是為了要把百萬口罩客拉近自家生態圈中。

像是7-ELEVEN就與icash2.0聯手，只要在線上預購時用icash2.0聯名卡付款，就再送一杯美式咖啡。另外，OK便利商店也在第二波加碼，除了第一波的優惠之外，還可以另外得到會員點數。

萊爾富在自家的樹林物流中心增設了口罩包裝設備。 萊爾富

物流中心設包裝線，衛生、安全分裝口罩

在第一波口罩預購時，萊爾富就推出了透過「Hi-Life VIP會員App」中的「口罩領取平台」產生條碼、領取口罩的功能；讓消費者不用到多功能事務機列印小白單。除了可以避免民眾在門市裡排隊之外，也是為了避免民眾點選多功能事務機，造成接觸感染。

在第二波預購時，萊爾富在自家的樹林物流中心增設了口罩包裝設備，讓口罩分裝更衛生、安全。希望藉由在防疫上的用心，吸引民眾選擇自家門市取貨。