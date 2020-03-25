受到武漢肺炎疫情影響，以往仰賴韓貨的女裝業者大受打擊，比起以往業績掉了9成之多。在這個狀況下，周品均如何穩住Wstyle的業績？

在新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響下，由於消費者減少實體活動，因此比起實體零售業來說，電商業者的銷售多有逆勢成長的趨勢。不過，也由於全球皆受到疫情影響，許多進口商品供貨受到影響，面臨斷貨、缺貨的危機。

其中，台灣的服裝成衣零售業就由於台韓國際物流減班與中國原物料供應鏈中斷、工廠延遲開工而大受影響。

疫情影響台韓物流航線，台灣電商服飾業受衝擊

武漢肺炎衝擊全球供應鏈，多數產業深受其害，其中服裝成衣業更是大受影響。

3月份原本是服飾業新品換季上市的業績高峰，但韓國確診人數卻在此時飆上8千例，死亡人數更超過70人，成為亞洲除中國以外的疫情重災區。

韓國首爾東大門原先是台灣電商服飾賣家批貨的熱門地點，因為受到疫情影響，使得親自帶貨的賣家人潮大幅減少。不過，空運貨物出口航班也因倉位大幅減少、物流成本大漲，運輸成本飆漲30%~60%（依照每日航班、倉位數量而浮動）。

展望未來，Wstyle認為，市場對春裝的需求增加，應能維持每月破千萬營收。 Wstyle Facebook粉絲團

由於空運成本大增，也有些業者改走運貨期漫長的海運，因此交貨期相比以往延遲2週以上，這對於講求時效性的時裝產業來說大受衝擊，造成消費者投訴不斷。許多國內韓貨服飾品牌以及電商賣家被迫取消訂單。

也就是說，空運太貴，商家勢必得漲價或是吸收高額運費；海運太慢，消費者取消訂單數大增。這兩個因素，造成台灣服飾業者的業績大受衝擊。

本土電商女裝品牌Wstyle創辦人周品均觀察，許多同業因此流失高達9成左右的業績。亦有其他同時經營網購與實體店鋪的女裝品牌表示，自春節過後，業績便一路下滑，如今已剩以往的4成以下；狀況更艱辛的業者只剩1成業績不是沒有可能。

Wstyle掏腰包貼運費，周品均：即使沒獲利也要提供平價時尚

Wstyle是創辦人周品均在離開東京著衣之後，在2016年創立的女裝電商品牌。回顧過去3年，Wstyle每年營收皆有超過翻倍成長，每月營業額已突破千萬台幣。

在離開東京著衣之後，周品均於2016年創立女裝電商品牌Wstyle。 Wstyle

在這一次物流危機中，Wstyle由於在韓國當地有合作團隊，因此可以掌握第一手空運倉位釋出的資訊，與韓國電子龍頭三星、LG等大廠搶奪台韓進出口貨物的稀有空運艙位。

另外，Wstyle也大手筆下重本，將空運高出的40%~60%成本全都自行吸收，而且堅持不漲價。「 在韓國疫情爆發時，就已經下定決心，堅持不調漲商品價格 ，」周品均這樣說，因此Wstyle保持穩定供貨源，商品訂單90%接單出貨順暢。

在穩住貨源與商品價格之後，周品均估計，「相較於去年同期，3月份營收依然可以達到30％的成長幅度。」

展望未來，4月份的情勢會如同2月、3月一般嚴峻嗎？靠著補貼運費，Wstyle的獲利是否能維持營運？

面對這些問題，周品均認為，隨著天氣日漸回暖，市場對春裝的需求增加，應能維持每月破千萬營收。「若成本持續調漲，還是不希望做商品價格的調整，非常時期，即便沒有獲利也希望提供平價時尚。」她這樣說。

責任編輯：陳映璇