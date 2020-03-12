口罩實名制2.0在12日正式開始試營運，在線上買到口罩之後，記得點選四大超商最近據點，但到了超商，又該如何領取口罩？一次看懂超商領口罩懶人包。

自從開始實施口罩實名制之後，考量到許多上班族無法排隊的痛點，中央流行疫情指揮中心與行政院又推出口罩實名制2.0，並在今（12日）正式開始試營運。

從今天開始到3月18日，民眾可透過健保卡、自然人憑證登入口罩購買平台(emask.taiwan.gov.tw)，或由「健保快易通行動App」認證，進行線上口罩預購。在3月18日前完成線上預購手續之後，若預購人次超過233萬人，將由抽籤的方式決定購買人選。

但是買到口罩之後，該如何在超商取貨？

買到口罩了嗎？先來預習超商取貨流程

口罩實名制2.0在今天上午9點起，開放首輪線上預購試營運。為確保訂購、取貨流程順暢，中央流行疫情指揮中心與四大超商業者（7-11、OK、全家、萊爾富）討論後，公布最新的購買、取貨流程如下：

使用健保卡、自然人憑證在購買平台或「健保快易通App」進行認證預購。在購買時， 就需要選擇取貨超商與門市 。 成功預購者將在3月19日收到繳費通知簡訊，於繳費期限內以ATM轉帳（包含行動銀行、網路銀行、網路ATM及實體ATM）、信用卡方式完成付款，手機App預購只能用ATM轉帳付款。 交易成功後，成功預購者將由簡訊收到取貨序號。 接獲取貨通知簡訊後，於3月26日～4月1日期間，持取貨序號及訂購人證件（身分證、健保卡或駕照），至線上預購時指定取貨的超商，並至Kiosk多功能服務機台（如：ibon、FamiPort、Life-ET、OK‧go）輸入取貨序號及身分證字號後，列印取貨單（小白單）。 持取貨單至超商櫃台領取口罩。

民眾於線上完成口罩預購之後，可以到各大超商領取口罩。 萊爾富

不想領小白單還要排隊？萊爾富推App領口罩

在中央流行疫情指揮中心公布口罩實名制2.0的購買流程之後，便利商店成為領取主要通路，是否藥局的排隊人潮會從實體演變為線上搶買，線下便利商店排隊印小白單？

人流就是金流，為提前預防新制痛點，並爭取消費者選擇萊爾富，於11日搶先宣布，若是選擇到萊爾富超商門市取貨，除了到Life-ET多功能服務機填資料、列印取貨單之外，也可以透過「Hi-Life VIP會員App」中的「口罩領取平台」產生條碼、領取口罩。

透過「Hi-Life VIP會員App」領取口罩的購買步驟與前述相同，只是在第4步驟前往萊爾富領取口罩時，不需至Life-ET多功能服務機台輸入資訊，僅需透過自己的手機登入「Hi-Life VIP會員App」，並在App中的「口罩領取平台」輸入資訊，即可產生取貨條碼，並至櫃檯領取口罩。

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責任編輯：陳映璇