口罩實名制2.0第一波超商領取3月26日開始，約百萬預購族，第二波預購也於25日開始，健保署預告，第三波4月1日開跑！《數位時代》帶你一步一步領！

第一波口罩實名制2.0網購已經完成，約有一百萬預購民眾將前往超商領口罩，3月26日是四大超商取貨第一天，口罩領了沒？記得在3月26日～4月1日領取，逾期將喪失資格喔！

第二波口罩實名制2.0預購也已在3月25日開跑，《數位時代》獨家預告， 第三波預購是4月1日開始 ！也就是說，網購口罩也即將跟上實體藥局「每七天可買三片」的節奏。

由於網路口罩購買得配合官方版日期，未來《數位時代》將時時更新健保署每一波網路預購「口罩實名制2.0」購買日期、繳款及領取期限，請隨時關注。

數位時代

這裡不得不紀錄幾個歷史上的數字：

第一波口罩實名制2.0推出一週，總計預購人數達117.8萬人，但最後18萬人未付費。

第一波口罩流程天數為：七天預購、三天繳款、七天領取的流程。

第二波口罩實名制時間縮短：三天預購、三天繳款、七天領取。

「開放預購天數」縮短，同時，上一波與此波預購間隔更緊湊，開始與實體藥局領取同步，領取第一波買到的口罩，別忘了網路預購第二波。

官方公佈，3月25日預購首日晚上9點，透過健保快易通APP手機認證成功預購口罩人數計有73.7萬位，透過財政部網站插健保卡成功預購口罩人數計14.8萬位，合計88.5萬人，這個人數比第一波網購首日成數更多，顯然是更為上手。

值得注意的是，若預購人數超過口罩額度，仍須抽籤，抽籤未中，仍可把握當週額度，去實體藥局購買。

健保快易通更新購買口罩頁面 健保署

讓我們跟著步驟完成口罩領取吧！衛福部稍有調整領取方式，不必帶身份證或健保卡等具個人ID證件，只需要記得「取貨序號」及輸入個人身份證末4碼，即可領取。

前往預購時選定的超商。 注意預購同步搭配優惠，因為只有一次機會，各超商也端出加價購方案，注意是加購優惠需領口罩時當場購買，多種優惠可同時享用，但限領口罩單次優惠。

記得先確認是否加價購，只有一次優惠 王郁倫攝影

至超商事務機輸入取貨序號。

多功能事務機有口罩專區，點入必須輸入「領貨序號」及身份證末4碼 王郁倫攝影

列印取貨單（小白單）後到櫃臺領貨。

領取小白單 王郁倫攝影

民眾至超商取貨時請現場檢查，有損壞或汙損情況，請於現場以一次3片為單位更換；若沒有污損情況，則無法換貨。

14個關鍵Q&A

以下為關於口罩實名制2.0的14個重要QA：

Q1：藥局機制為什麼要改？改了不會網路購物的人不就買不到？

A1：網路預購上線後，大家仍然可以在藥局購買。預購只是讓無法排隊的人多一個選擇。

Q2：不公平，沒有讀卡機的人就是買不到！

A2：沒有讀卡機沒關係，可以下載健保快易通app，因為是實名制，所以要使用的手機（不只是號碼），必需是您本人申辦的，這樣就不用讀卡機，可以直接用APP進行認證後就可以買了！

Q3：政府系統不可靠，一定會當機，還會有口罩黃牛？

A3：預購系統從資安到頻寬都比照報稅系統相同機制，會有實名制認證。不只不會有黃牛，也不會有網路塞車的問題！

Q4：為什麼不直接郵寄就好？

A4：如果平信交寄，放在郵箱裡面，可能會有遺失的風險，增加很多爭議。如果掛號，郵資成本很高，還必須簽收。此外，第一週估計就有數百萬份的口罩訂購，等於有一週內數百萬份的郵件要交寄，會對第一線郵務士及郵局物流產生很大的壓力，也會嚴重影響到大家其他信件的效率與方便。

Q5：為什麼不村里長發送就好？

A5：有很多人離家工作，沒有住在戶籍地址，若是透過村里長發送，會有蠻多人領不到。為了有需要的人領得到，透過網購可以讓有需要卻沒有時間排隊的人拿到口罩。

Q6：寄送累死郵務士，包裝累死店員。為什麼不包裝好再出貨？

A6：這次的口罩原則上將會先在四大超商各自的物流中心，有專門的環境，專人分包裝好，再由各自物流依據消費者選擇的門市訂購量配送，是已包裝好的3片，也減少超商店員希望能減輕負擔。第一線的店員為了防疫付出很多，非常辛苦。超商業者也幫忙，協助配送口罩，減低郵局負擔。大家齊心一起度過難關。

Q7：運費都比口罩貴了。

A7：這次的方案口罩每人是一份3片15元，運費7元。並不會有運費比口罩貴的問題

Q8：還是口罩販賣機最實在。

A8：只要是公平的方案、能讓大家都拿到口罩，政府都願意評估嘗試。販賣機成本較高，相關單位正在研議中。

Q9：為什麼不量多一點？一個月買一次就好？

A9：每週都會滾動檢討，線上預購跟藥局排隊目前，週期頻率、片數及規則都一致，比較公平。同時，目前口罩還是優先提供醫護、特教學生等使用。未來產量逐漸穩定增加後，一定會慢慢增加。

Q10：家人可以合併購買寄送嗎？

A10：為了公平實名的需求，一個人的身分認證只能預購自己的口罩。如果有長者不善操作，當然可以委由家人幫忙代操。未來，只要是能夠便利大家領取口罩的機制，政府都會想辦法評估加上去！

Q11：有沒有賣小孩口罩？為什麼不賣小孩口罩？

A11：目前因為孩童口罩多數藥局都不必排隊就可以買到，兒童口罩網購效益不大，加上系統上線初期要保持穩定，所以只有提供大人口罩。未來如果產量增加，兒童口罩可購買片數大幅增加，會考慮開放網路預購。

Q12：有人問ATM轉帳付款的話是不是也要手續費？

A12：去年四月開始，每個帳戶一天有一次500元以下轉帳交易，不用手續費，可以善加利用。

Q13：我如果3/12在網站上登記了？我3/24已經付款了？我還可以去藥局排隊買嗎？

A13：口罩購買的每七天是從週四開始，3/26（四）到4/1（三）那輪的預購提早到3/12 就開始登記。所以3/26日前，不論你是否登記或是已付款，你還是可以用健保卡，依據現行七天一次、大人一次三片的規則，在實體藥局購買。（如附表）

Q14：我如果3/26-4/1已經取貨，如果我4/2-4/9那週沒有申請成功網購，哪一天可以再去藥局購買？

A14：那就是你最後一次實體藥局購買是星期幾，那你就是網購取貨結束那週三之後，同一個星期幾可以開始買。