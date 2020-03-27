Nike兩大銷售成長，抵銷中國疲軟的業績，營收優於市場預期。

運動用品大廠Nike（NKE-US）周二（24日）發布會計年度第三季財報，電商訂單激增加上北美銷售成長，抵銷中國疲軟的業績，營收優於市場預期，在武漢肺炎疫情於全球肆虐的情況下展現韌性，盤後股價大漲10%。

Nike股價收盤上漲15.1%至每股72.33美元（約新台幣2,191元），盤後公布財報後股價延續漲勢，上揚10%。

Nike股價走勢 CNBC

會計年度第三季（止於2月29日）基於GAAP財報關鍵數據：

稀釋後EPS：每股53美分 (彭博預測共識值為每股53美分)

淨利：8.47億美元（約新台幣256億元），年減23%

營收：101億美元 （約新台幣3059億元），彭博預測共識值為95.5億美元（約新台幣2891億元），年增5.1%

毛利率：44.3%(彭博預測共識值為44.2%)

電商銷售年增36%，其中大中華區增逾30%

各地區營收：北美+4%、歐洲+11%、大中華-5%

上季電商業績成長36%，從去年全年35%增幅加速上升。在Nike去年推出手機app的大中華地區，電商業績成長逾30%，該公司表示，疫情導致中國許多民眾必須在家隔離或居家辦公，是助長電商業績的因素之一。

Nike執行長約翰·多納霍（John Donahoe）說：「在全球面臨前所未見情況下，我們不只努力控管情勢，也採取行動，等疫情過去公司體質變得更強壯。」

不過Nike業績成長最快的大中華地區，上季銷售下滑5%，連續22季兩位數成長止步。當時中國武漢肺炎疫情處於高峰期，75%門市關閉，其他門市也縮減營業時間。

Nike執行長約翰·多納霍（John Donahoe）說，目前中國門市已逐步「復甦」，截至24日將近八成門市已經恢復營業。Nike預估下一季的中國業績持平，明年初恢復成長。

Nike從中國經驗得出，業務影響的四階段

Nike說，依據中國經驗，業務影響可分為四個階段，未來可以套用在其他地區上。首先是控制期，這段期間門市暫時停業，主要仰賴數位銷售。接下來是復甦期，實體門市緩慢恢復正常營業。

第三階段是回到正軌，門市客流量和人們親自出門採購回到疫情未爆發前的水準。最後是恢復成長。

Nike是在武漢肺炎導致全球停工和關廠後，率先發布的財報的美國大企業之一，但由於疫情發展充滿不確定性，Nike和許多公司一樣不提供本季展望。該公司近期曾說，預估全年業績成長11-13%，當時歐洲和北美疫情尚未爆發，之後Nike關閉歐美地區大多數門市。

部分分析師對Nike看法比Under Armour、愛迪達等同業更為樂觀，美銀分析師羅伯特·歐姆姆斯（Robert Ohmes）說：「Nike仍是批發客戶在艱難時期轉移訂單的主要品牌，而且也有望受益於優異的採購能力、垂直整合的供應鏈和更堅實的供應商基礎。」

歐姆姆斯表示，充滿挑戰的環境，可能會提高Nike在全球的市占率。

今年來Nike股價累計下跌約38%，超過標普500指數同期31%的跌幅。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

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