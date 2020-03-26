武漢肺炎衝擊全球，終端需求疲弱影響了半導體未來走向。IDC就預測4種情形，其中有54%的機率可能出現半導體市場營收年成長下滑6%。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情一路從中國延燒到歐美，台經院25日表示，疫情不利終端設備需求，可能弱化未來成長力道，中國、美國做為半導體及5G智慧型手機的主要市場，走向將牽動整個半導體產業成長。

市場也傳出台積電5奈米的主要客戶蘋果（Apple）可能砍單，讓台灣半導體產業受到考驗，IDC更預測，今年半導體產業營收將有8成機率呈顯著性萎縮。

黑天鵝攪局，IDC預測4種半導體未來情況

IDC近期提出4種武漢肺炎可能影響半導體產業的情境，認為依照目前局勢，最可能狀況將是： 全球半導體市場營收年成長下滑6%，估計有54%機率會發生。

2020半導體營收成長情境預估 供應鏈復甦預估 對全球經濟與科技需求破壞的預估 對科技產業及相關計畫的影響評估 情境1：衰退>12% 1-3個月 9-12+個月 9-12+個月 情境2：衰退3-6% 3-9個月 3-9個月 3-9個月 情境3：成長2% 1-3個月 3-9個月 3-9個月 情境4：成長>6% 1-3個月 1-3個月 1-3個月

有8成機率出現萎縮，為什麼？

IDC預測，今年半導體產業營收將有8成機率呈顯著性萎縮，主要因為供應鏈復工時間預計為今年夏天，屆時若疫情仍不受控制，終端產品需求會大幅下滑。若產業面臨裁員、失業潮，對處於產業上游的半導體肯定最不利。

另外2成可能反彈的機會，IDC則認為，半導體企業需要尋求長期的戰略，才能不受疫情影響，找到穩定的市場發展，從5G、物聯網、HPC（高效能運算）等未來科技領域尋求復甦。

IDC預測今年全球半導體營收將有8成機率出現顯著衰退，主要是因為武漢肺炎影響終端需求的下滑。 shutterstock

雖然全球表現被看衰，但台經院分析師劉佩真表示，台灣半導體的狀況仍是優於全球表現，只是不如原先預期。

全球半導體不被看好，台灣的機會在哪？

她指出，驅動半導體接下來的表現主要仍是5G智慧型手機的市場需求，即便伺服器、AI、物聯網等市場表現強勁，但手機在半導體應用端的比重高達34%。此消彼長的結果，可能無法補足5G智慧型手機端流失的市場。

劉佩真依舊認為在疫情肆虐的情況下，台灣半導體表現仍優於全球、但將不如年初的預期，主要還是因為我國在技術上領先全球、疫情控制得宜不影響供應。 劉佩真提供

至於台灣半導體表現為何仍能優於全球？劉佩真解釋，主要是因為美國、韓國、日本各國疫情比台灣嚴重，台灣在疫情穩定的情況下，供給面較正常、也有機會接獲轉單、急單需求，同時台積電的先進製程也是助攻我國在半導體整體表現的原因。

年初第四季法說會上，魏哲家（左）仍樂觀表示台積電今年表現將優於全球半導體，如今碰上新冠肺炎影響終端需求，可能也將打亂之前的預測。 簡永昌攝影

武漢肺炎尚未爆發前，針對半導體的相關預測都指出5G、AI（人工智慧）等應用，將是驅動半導體今年成長的重要動能。當時台積電總裁魏哲家於第四季法說會上指出，「全球半導體（不含記憶體）將有8%成長、晶圓代工成長17%，台積電的表現將能優於市場表現。」

如今，一隻黑天鵝打亂了年初的期待。

台積電近期發生員工染疫，今日又傳出5奈米客戶蘋果將可能砍單的消息，下半年的營運表現令人堪憂。 shutterstock

加上有消息指出，台積電5奈米的主要客戶蘋果（Apple）可能砍單，這將使得台積電5奈米的產能利用率不如預期。再加上，美國制裁華為政策，也可能影響台積電接下來營運表現，我國半導體產業發展能否如預期樂觀，備受考驗。

先前台積電員工傳出確診武漢肺炎，引發市場緊張。對此，劉佩真表示，由於半導體的運作都已經走向自動化，因此零星的感染其實對整體沒有太大的衝擊，從年初武漢封城、長江存儲公司仍能正常運作，就能反映出半導體產業獨有的營運模式。

資料來源：IDC

責任編輯：陳映璇