美國疫情持續升溫，紐約州州長古莫表示現階段財政缺口太過龐大，光是應付疫情可能已經花費10億美元，但從這項刺激法案僅獲得38億美元，根本解決不了問題。

編按：川普政府推動的2兆美元經濟振興計畫，於週三（25日）與美國參議院達成協議，規模達2兆美元。這項計畫一路自原先的8,000億美元，一路增加至目前的2兆美元規模，創下金融海嘯以來最大紓困紀錄。該計畫包括發放每位美國公民1,200美元、兒童500美元，另外還有3,500億美元的中小企業紓困金、以及5,000億美元的財政部自由裁量使用金。

武漢肺炎（COVID-19）疫情嚴重衝擊美國經濟，川普祭出2兆美元振興計畫。 Reuters Connect

美國紐約州長安德魯古莫（Andrew Cuomo）週三（25日）在記者會上表示：「這項2兆美元（約新台幣60兆元）刺激法案，對於紐約州來說是可怕的。」

紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）解釋：「紐約州面臨的財政缺口是90億（約新台幣2,725億元）、100億（約新台幣3,030億元），甚至是150億美元（約新台幣4,542億元），應付疫情可能已花費10億美元（約新台幣302億元），紐約市僅可從這項刺激法案中獲得38億美元（約新台幣1,151億元），這簡直是杯水車薪。」

古莫反問媒體：「如何用38億美元（約新台幣1,151億元）填補150億美元（約新台幣4,542億元）的缺口？大家真的不知道！」

古莫稱：「我們需要的援助遠超出該法案所能提供的，眾議院版本的法案將給我們提供170億美元（約新台幣5,147億元），而參議院法案給我們30億美元（約新台幣909億元），這就是巨大的差異。」

全美武漢肺炎（COVID－19）疫情持續升溫，目前累計62086例確診，869例死亡，紐約已成為大爆發的中心，截稿前，紐約州有逾3萬例確診，佔確診總數一半以上。

目前紐約州計畫封閉街道、關閉公園和遊樂場，以降低人群集會的機會，並嘗試解決當前最大的挑戰「呼吸器嚴重不足」。

古莫日前向聯邦政府求援3萬台呼吸器，卻只換來4000台，病患還被迫共用呼吸器，這讓他心急如焚。

古莫已向川普承諾：「將我們需要的裝置、人員配給我們，一旦我們渡過關鍵時刻，我們將把這些裝置和人員重新部署到下一個疫情重災區，我將親自調配與管理。」

美國總統川普表示，他一直與古莫州長合作，將盡其所能幫助紐約克服疫情挑戰。

川普稱，《國防生產法》是「偉大的工具」，將要求私企協助生產關鍵的醫療用品。特斯拉（TSLA－US）、福特（F－US）正加入國家隊，製造呼吸器等醫療裝置。

責任編輯：林芳如

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