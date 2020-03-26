面對武漢肺炎考驗，新光三越展現出強勁行動力，一個半月內推出宅配服務、美食外送、專櫃推薦等五大新服務，並展現了初步的成效。

自新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情爆發以來，就快動作布局數位應用的新光三越，截至目前已有了初步的成績。

新光三越販促部經理羅英慈表示，3月6日上路的美食街外送服務每日訂單量達3,000至5,000筆，超出他們一開始的預期，而且平均客單價都有360元左右，比起一般外送平台約180元的免運費門檻，還要再高出一倍。

新光三越美食街外送上線近三周，每日訂單量達3,000至5,000筆，客單價平均達360元，表現超出公司的預期。 新光三越

此外，新光三越自有的電商平台美麗台，原先只集中於化妝品類商品，現在也陸續擴增了共十大品類，包含3C家電、國際精品、運動休閒等，新增達一萬個品項，不僅帶動網站流量成長2.5倍，訂單筆數也成長了8倍。

回顧過去一個半月，新光三越至少做了五件事情： 增加新光三越App精選優惠商品區的宅配服務、部署移動式結帳機、擴增美麗台品類、推動美食街外送，以及引進「專櫃即時推薦系統」 。這些原本今年第三季才要陸續上線的規畫，在一個半月內全數到位，羅英慈表示：「這大大改變了我們原有的工作模式。」

早一步數位轉型、快一點應變，把疫情影響降到最低

武漢肺炎的疫情，成了許多業者危機應變的能力。全台共有21個據點的新光三越，要進行數位轉型，改變既有的工作模式絕非易事。「以往我們都是習慣要讓一切服務都到位、完美了之後才能上線，」羅英慈說，「但為了因應疫情，沒有太多的溝通時間，只好改變工作模式，但也加快了應變能力。」

而這些布局若是沒有事先的規畫，就算要加速也很困難。羅英慈強調，之所以新光三越這次反應可以這麼快，是因為他們有長期合作的夥伴，而許多的計畫，在疫情以前也已經有藍圖。

舉例來說，App的新增功能能加快到位，是因為負責打造新光三越App的長期合作夥伴17Life力挺、日夜協助趕工；美食街外送能上線，也是因為過去就已和Uber Eats、Foodpanda有過初步討論，才有辦法即時到位。

作為全台數位化布局走得最快的百貨業者，他們對數位轉型的長期規畫，是他們這次能夠在疫情內快速應變的主要原因。

專櫃即時推薦系統，方便櫃哥櫃姐經營老客人

不過，隨著母親節檔期的前哨戰「初夏購物節」將於4月1日開始，新光三越也不敢大意，要備足科技武器、也要擴充商品品項，想辦法激勵被疫情影響的買氣。

母親節檔期前哨戰「初夏購物節」將開始，新光三越備足科技武器、擴充商品品項，想辦法激勵被疫情影響的買氣。 新光三越

兩周前，需要動員三萬多個櫃哥櫃姐的「專櫃即時推薦系統」上線。這個系統的出現，是因為櫃哥櫃姐時常透過Line來向熟客推薦他們適合的商品，再請他們來專櫃購買。現在，新光三越開發了新的系統，讓櫃哥櫃姐可以串聯會員資料，挑選出熟客名單，並向他們投放客製化的新品推薦。

這些新品推薦可以由櫃哥櫃姐在後台生成專屬的線上購物連結，顧客一旦下單即可宅配到府、而且業績也會綁定在櫃哥櫃姐身上，進一步鼓勵他們使用這個新系統。

「我們過去都會準備一個完美的SOP、詳細的員工教育訓練、經過試營運後才會推出服務。 現在我們則是先推出系統，每天蒐集員工的意見即時來做調整、優化。 」羅英慈說。

除了系統的建置，新光三越也推出了特別的行銷企畫。其實，新光三越的電商美麗台原先計畫今年第一季左右將推出實體店面，但因疫情影響而將開店計畫延後，改推出了一台「美麗台巴士」，四月起將巡迴北中南的新光三越門市，車上將打造一個智慧式的自助選購空間，提供消費者創新的消費體驗。

商品部EC專案經理林婷婷表示，除了傳統專櫃服務外，他們也希望能透過這個方式吸引更多年輕顧客，讓大家感受到新光三越的改變。而這台巴士未來也不排除開到熱鬧的地點，與更多民眾互動。

根據經濟部統計處的資料，二月份全台百貨營業額為210.44億元，比去年同期減少了25.5%。疫情帶來的影響巨大，新光三越即便做足準備也不敢樂觀，只求與去年的57億元成績持平。至於這一個半月的科技布局究竟能否真正幫新光三越度過疫情難關，也將在這次的初夏購物節見真章。

責任編輯：林美欣