Google首次開放商家修改在Google搜尋及地圖的商家資訊，讓受到疫情影響而必須暫停營業的商家，可自行將營業狀態標註為「暫停營業」。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續延燒，不僅衝擊經濟層面，對於餐飲、觀光旅遊、甚至一般商店的打擊也不小。

Google表示，為防範疫情蔓延帶來的健康風險，已縮減Google商家（Google My Business）支援團隊的專員人數，同時也開放商家自行修改在Google搜尋及地圖的商家資訊，讓因為疫情衝擊生意，或政府下達命令而必須暫停營業的商家，可以將營業狀態標註為「暫停營業」，以免讓民眾誤會已經結束營業，或在商家暫時停業時白跑一趟。

張庭銉截圖

此外，由於全球有愈來愈多城市宣布封鎖邊境，甚至進一步限制居民出入，導致商家能否開門營業都受到相當程度的影響；換句話說，民眾出門採買生活所需用品前，多半得先搜尋所在位置附近的商家、或即將前往的商家之營業時間，也因此，「營業時間」相關的關鍵字在搜尋排名持續上升，讓Google決定開放商家自主修改營業狀態。

商家紛紛「暫停營業」，Google 首開放商家自行修改營業狀態

具體而言，管理「Google我的商家」的業主或用戶，可透過「刊登商家資訊的頁面」修改或對消費者發布營業情況，點選頁面中「在Google上關閉此商家」後，會出現「標記為暫停營業」、「標記為永久停業」、和「移除商家資訊」三個選項，在此之前，Google僅透過政府或其他權威消息來源來判斷審查，並不開放讓商家自行直接修改營業狀況。

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雖然之前Google曾表示，正透過AI技術來主動聯繫商家確認並更新其營業時間，但重點在於商家是否願意主動來更新營業狀態。隨著愈來愈多老字號餐廳或飯店，紛紛宣布暫停營業或永久停業，讓饕客和老主顧心生感慨，也許不讓長期支持的顧客白跑一趟，也是商家最後的溫柔吧。

資料來源：Engadget、SearchEngineLand

責任編輯：張庭銉