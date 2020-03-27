受疫情影響，全球智慧手機銷售在2月份大減14％，雖然中國市場已出現復甦跡象，但歐美及美國情況預估將持續惡化，銷量恐再降。

新型冠狀病毒肺炎（COVID－19、俗稱武漢肺炎）疫清擴散，嚴重衝擊全球智慧手機銷售表現，據調查公司指出，2月全球智慧機銷售量大減14％，且預估今後恐進一步減少，主因中國、南韓市場的銷售雖已見復甦跡象，但歐美等其他市場「最糟時刻尚未到來」。

路透社報導，市場調查公司Counterpoint Research 26日宣布，受武漢肺炎疫情擴散影響，2020年2月全球智慧手機銷售量較去年同月大減14％，且預估今後恐進一步減少。

疫情使蘋果（Apple）等廠商關閉位於中國的門市，拖累中國2月智慧機銷量驟減38％。 M Outdoors via shutterstock

Counterpoint指出，因疫情導致蘋果（Apple）等廠商關閉位於中國的門市，拖累中國2月智慧機銷量驟減38％。不過自3月中旬起已重啟門市營運，目前中國銷售已出現復甦跡象，而南韓的銷售也呈現復甦，只不過歐美等其他市場「最糟的時刻尚未到來」。

因多個國家採取禁止外出、停工等措施，因此智慧手機廠商正面臨新的供應鏈斷鏈問題。

蘋果3月14日宣布，在3月27日之前、將關閉大中華區以外的所有門市。

2月全球智慧機出貨減幅史上最慘

日經新聞3月24日報導，美國調查公司Strategy Analytics（SA）指出，因武漢肺炎疫情擴散，導致中國等亞洲市場的銷售、生產受到嚴重限制，拖累2020月2月份全球智慧手機出貨量較去年同月驟減38％至6,180萬支、創SA於2003年開始進行智慧手機市場調查以來史上最大降幅。

SA指出，進入3月份以來，中國市場已出現復甦跡象、但歐洲及美國情況惡化。SA表示，「歐美及其他區域出貨大幅下滑、將和中國復甦相抵銷，預估3月份全球智慧手機出貨量仍將持續呈現2位數（10％以上）減幅」。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

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