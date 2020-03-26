由於歐美疫情日趨嚴重，有消息傳出，蘋果出於影響需求的考量，正考慮延後5G iPhone的推出時間。

歷年來，蘋果總會於9月前後的秋季發表會中，為世人揭露新一代的iPhone手機，但這個慣例很可能在今年被新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情給打破。

在各國正式邁入5G時代的這一年，外界一直等待蘋果在9月的發表會中，端出眾所期待的5G iPhone，然而根據《日經亞洲評論》報導，出於對疫情影響手機銷量的擔憂，蘋果正考慮延後發表今年的新機，最糟可能會到2021年初。

歐美疫情加劇、出入境受限，傳蘋果擬延後5G iPhone手機推出

若談到疫情對蘋果的影響，普遍提到的皆是中國供應鏈斷供造成的生產及出貨延誤，然而隨著中國疫情緩和，鴻海也在近期對外宣佈，他們已僱用足夠的員工滿足季節性需求，以及新款iPhone的量產，供應鏈已經不是蘋果最主要的疑慮。

蘋果擔憂的是，武漢肺炎看不到停歇跡象，各國經濟遭遇重挫，加上民眾減少外出的趨勢下，可能不是推出新手機的好時機。農曆新年後中國地區的iPhone銷量大跌60%，或許就是最好的佐證。

疫情令各國紛紛關起國門，這使得各國紛紛設下旅行限制，讓5G iPhone的設計與生產也遇上難題。 Shutterstock

尤其歐美地區疫情日益嚴重，目前（26日）美國確診案例已直衝7萬人，每天新增的確診案例人數都不斷創新高。歐美地區是蘋果營收來源最主要的地區，根據2020年初發布的財報，約70%的營收由歐美兩地貢獻。

就連蘋果都在這股疫情下，要求各地員工在家遠端工作，並且關閉除大中華區（台、中、港、澳）以外全球所有的Apple Store，估計約有9成直營店在這股疫情中暫時歇業。

同時疫情導致各國紛紛頒布旅行禁令，這也使得5G iPhone的開發受到阻礙。蘋果原先預計從3月初開始製作原型機，但這個過程需要與供應商密切會面與合作，於是蘋果也將安排推延至月底。然而隨著美國疫情加劇，就連這個時間能否順利執行計畫也成了未定數。

已經落後對手一年，2020年沒有5G iPhone蘋果這場仗怎麼打？

《日經亞洲評論》指出，一些iPhone供應商透露，他們已收到將生產計畫延後2至3個月的要求。一位與印刷電路板相關的供應商表示，為了配合新手機的上市時程，往年他們總被要求在6月左右出貨，然而今年出貨的時間卻在前陣子被延到了8月底，這可能代表5G iPhone的推出也會隨之遞延幾個月。

iPhone的延後發布將打亂蘋果這些年來新產品的推出時程，最糟的情況下，被認為可能會延後至2021年初才推出。這對於iPhone搶佔市場有極大的影響，蘋果在推出5G手機上，原先就落後三星、華為等競爭對手一步。兩者早相繼在2019上下半年推出各自的5G手機。

競爭對手如三星、華為等都不斷推出新5G手機，在各地5G服務陸續上線的2020年延後推出5G iPhone，對蘋果搶佔市場勢必將造成衝擊。 三星

雖然蘋果在5G手機方面起步較晚，但由於2019年提供5G服務的電信商仍然寥寥可數，相關的應用也非常罕見，過去一年的落後依舊在接受範圍內，但隨著越多地區在今年推出5G服務，就連台灣也預計最快7月後上線，若延到2021年初勢必影響對消費者的吸引力。

無獨有偶，摩根大通也在本週發布分析報告，推測蘋果今年的新機上市可能會延後。該報告指出，各國實施的旅遊禁令讓工程驗證測試（EVT）、生產驗證測試（PVT）及試產都遇上瓶頸。

另外分析師認為，美國5G服務的布局與建設也可能因為疫情而延宕，這也有可能令蘋果決定延後5G iPhone的發布時間。

不過，與日經提到最糟可能延到2021年相比，摩根大通認為，蘋果將5G iPhone發表拖過一季以上應是不太可能的事，他們預估最多只會延後1至2個月。iPhone當前仍佔據蘋果約一半的營收來源，能否順利在聖誕購物旺季前推出，仍舊至關重要。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：日經亞洲評論、CNBC