信用卡對年齡及收入的限制，創造出新的無卡分期金融藍海，滿足自由業及學生的消費需求，但在運用這項新興服務時，可得審慎評估避免無謂浪費錢財。

從內政部及聯徵中心數據資料顯示，可以看出「無卡分期付款」的潛力。因為銀行是以「還款能力」及「其他銀行授信額度」做為發放信用卡的評等關鍵，使得許多像是學生、主婦、自由接案者等，這些可能擁有穩定還款能力的族群，在缺乏穩定收入證明，而無法輕易申辦信用卡分期的情形下，成為具有發展潛力的未開發族群。

台灣有近1/3的人口，沒有信用卡

而此族群約有500萬到700萬人高達2,500億元商機，從已經擁有分期付款的Yahoo 購物中心數據來看，30歲以下使用無卡分期的人比使用一般方式付款的人高出一倍，從這邊可以看出30歲以下的族群，對於無卡分期需求相對強烈，目前市場上這塊需求尚未被滿足，是可以開發的藍海市場。

千禧世代為何不再偏好信用卡？

根據研究，千禧世代因為長期處在有即時回饋特性的社交軟體（Facebook、Instagram等），讓他們養成更著重即時體驗與更相信直覺的新型態決策模式。縱然年輕人尚未擁有許多資產，但因為科技的進步與電商通路的興起，這群有消費需求，卻較難取得傳統信用機制的消費者，他們的需求尚未被滿足。

以澳洲而言，Buy Now Pay Later（BNPL產業）蔚為流行。其中身為「先買後付」產業中知名公司的Afterpay，在當地有超過600萬名用戶使用，合作店家超過2萬間，這類型的產業稱為「後支付金融服務」，透過這個服務，不需要信用卡，你可以直接將商品帶回家，以後再付款或是分期付款還清款項。

隨著科技的進步，電商的普及，人們的消費習慣正在改變，加上新興職業（eg.YouTuber、Uber Eats、foodpanda等外送員）的誕生，原有的金融服務已經無法滿足全部人的需求，因此許多新型態的支付方式順勢出現。

以電商平台與新型態支付合作為例子

Yahoo | Momo x 中租零卡分期

Yahoo去年推出無卡分期以後，高價商品銷售增加（珠寶、精品包、3C、家電），銷售大幅增加8倍，其中居冠的iPhone手機在整個無卡分期業績占比達4成，機車則占2成。而無卡分期在家電類產品上，電視、冷暖空調銷售業績明顯上升，2019上半年業績近億元。

PChome x AFTEE後支付

消費者只要在PChome24h網站上選購商品並輸入手機號碼就可收到貨品，後續再於收到繳款簡訊的14天內，透過四大超商或ATM付款，付款過程中／訂購完成後在App內，皆可使用分期功能。

樂天市場 x 金融新創INSTO合作

推出無卡分期支付服務。可於線上申請，相對於傳統信用卡分期，無卡分期沒有身分、財產及薪水限制。上線3個月，摩托車銷售成績已達到雙倍成長。

Ebay x AFTERPAY後支付

After在澳洲與Ebay聯手，這使兩家公司可以互惠方式經營，協助把商品達到新舊客戶手中，令商品價值增加。

京東白條

用戶在使用白條後和使用前對比，月均消費訂單比例提升了52%，月均消費金額增長97%。

淘寶天貓 x 支付寶「花唄」

當月買，下月再還款，免費使用消費額度購物（若使用花唄分期購，買家需按商家設定的費率，承擔指定費用），還款方便，支持支付寶自動還款

什麼是免卡（無卡）分期付款呢？

合法的無卡分期付款是指在交易中，第三方機構會先幫消費者墊付金額給賣家，因此債權就會由賣家移轉到第三方機構，第三方機構需要承擔消費者可能不會還款的風險，對於買方而言，就是在一定的時間內按照合約內規則分期向第三方機構繳納分期款項。

簡單來說，若採用無卡分期服務，拿到商品後，消費者其實是向第三方機構還款。

什麼是信用卡分期付款呢？

信用卡分期付款，則是由消費者遞交許多資料給銀行，銀行仔細審核過消費者自身的負擔能力後，核發一定的額度，只要購買的場域與發卡的企業有提供分期付款的選項，消費者就可以採用信用卡分期付款的方式購買。

但信用卡的審核比較嚴格，會需要有穩定正常的收入，並提出有效的財力證明才能申辦。但是像是學生、自由業與主婦等等，就會遇到較不容易取得信用卡，或是信用卡額度不高的窘境。

無卡分期跳脫傳統銀行信用卡模式

無卡分期的概念就像是過去所說的賒銷，買方先把貨物帶走，並按照買賣雙方的同意，定期支付分期的款項。

身為一種新型態的支付方式，無卡分期只是回歸到「用戶需求」去重新思考金融服務的本質。若以《Bank 4.0》所述，重新思考金融服務背後的第一性原理（first principles）：

「 打破一切知識的架構，回歸到事物本源去思考基礎問題，在不參照經驗或其他情況下，從物質世界的最本源出發，思考事物與系統」。

無卡分期付款的本質是債權的轉讓，而無卡分期公司也並非發放現金給消費者，而是賣方把債權（應收帳款）轉讓給願意承擔「消費者未來可能不還款」風險的無卡分期公司（第三方），賣方可以取得無卡分期公司（第三方）收買債權的價金，整個無卡分期流程中消費者不會得到現金。

Rae Chen提供

如前所述，可以看出來其實債權接收者的第三方非常重要，需要謹慎評估消費者的還款能力，並願意承擔「消費者未來可能不還款」的風險。因此在選擇使用無卡分期時，選擇提供服務的公司就會非常重要。

什麼是可信任的無卡分期企業？

縱然國外無卡分期已經變成年輕人的消費習慣，但國內目前無卡分期的市場相當混亂，在選擇無卡分期服務時，務必注意以下三點，才可避免掉不必要的風險。

Rae Chen提供

遵守法律的申辦資格

滿20歲本國進行申辦使用。若是18歲至未滿20歲的未成年人申辦，須由法定代理人的親簽及口頭同意核准。

可靠的商家合作與可信任的平台

可靠的無卡分期業者會挑選低消費爭議的店家合作，避免有可能會遇到付款後商家惡意倒閉，造成無法使用服務，但可能需要繼續繳費的狀況。

公開透明的無卡分期利率與金額

避免使用後發現有許多其他的雜支，例如：不小心逾期可能會有高昂延滯金（滯納金）或是違約金。

不肖無卡分期店家常用話術

手機換約詐騙，續約換新機，賣給通訊行等。

代繳每月分期款，藉你之名購買商品。

未滿20歲也不會通知家長（未滿20歲非成年者，需有法定代理人同意）。

要求簽免責條款（有時候候不肖業者會說簽署簽免責聲明，就不需繳納無卡分期費用，但此舉不具法律效益，因此簽訂無卡分期時，仍須注意合約內容）。

陷阱1

看起來是無痛換約還有錢可以賺，但其實手機本身的空機價格若自己售出，其實獲利高於通訊行收購價格，若與部分通訊行簽約可能還要負擔手機分期付款風險。

陷阱2

主打填個資，迅速審核的無卡分期付款，個資可能有危險。某一些網站會要求你上傳身分證正反面影本，但經過審查後會發現某些網站與商家其實沒有合法的商業登記，連電話都打不通，收到帳單時不僅有高達20%的利息，還加上手續費，為了避免詐騙，務必在購買前詳細詢問付款細節，或在具有公信力的大型網購平台上購買。

陷阱3

若對方保證簽免責條款及可以不用繳納分期付款費用，千萬不要相信。

不肖無卡分期雷區

分期付款後的商品金額＋利率，總價高於產品原價1到2萬不等。

前幾期無利率，後續期數利率超高。

延滯金（滯納金）、解約金高昂。

高風險，未評估申請者的信用，容易造成過度消費。

誰需要無卡分期？

沒有信用卡的族群

有信用卡但額度比較低

自由接案者

什麼時候需要無卡分期？

信用卡額度不夠

例如買一台60萬元的重機，或是家族旅遊可能需要一次刷超過20萬元等狀況。

例如買一台60萬元的重機，或是家族旅遊可能需要一次刷超過20萬元等狀況。 滿足即時的消費需求

分期付款可每月還款，減輕還款壓力，靈活理財。

分期付款可每月還款，減輕還款壓力，靈活理財。 投資自己、必要的花費

學生買報告用的電腦、外送員買摩托車、想要學習英文加強自身能力等。

目前國內提供無卡分期服務的公司

目前國內無卡分期市場混亂，務必在決定使用無卡分期前，確認分期後的總價與權利義務的細項，也要評估自身能力，不要過度消費。 並利用前述判斷標準，決定是否採用無卡分期服務。

Rae Chen提供

【參考文章】

無卡分期對戰信用卡分期

電商搶客 瞄準無卡族群大餅

Yahoo購物創佳績 上半年無卡分期業績近億

Installment loan

飛天德德影片

〈觀察〉數位借貸浪潮來襲 從線下走到線上 無卡分期成下一戰場？

責任編輯：陳建鈞

《數位時代》長期徵稿，針對時事科技議題，需要您的獨特觀點，歡迎各類專業人士來稿一起交流。投稿請寄edit@bnext.com.tw，文長至少800字，請附上個人100字內簡介，文章若採用將經編輯潤飾，如需改標會與您討論。

（觀點文章呈現多元意見，不代表《數位時代》的立場