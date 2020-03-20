無卡分期、有卡分期、零卡分期……分期付款的模式隨著時代也越來越多樣化，消費者應掌握相關知識與觀念，才能在阮囊羞澀須用錢時，做出正確的決定。

當聖誕節、新年將至的時候，滿滿的電商廣告、電信業、車行、3C用品有時候總會看到一個選項：免卡（無卡）分期付款！

什麼是免卡（無卡）分期付款呢？

合法的無卡分期付款是指在交易中，第三方機構會先幫消費者墊付金額給賣家，因此債權就會由賣家移轉到第三方機構，第三方機構需要承擔消費者可能不會還款的風險，對於買方而言，就是在一定的時間內按照合約內規則分期向第三方機構繳納分期款項。

簡單來說，若採用無卡分期服務，拿到商品後，消費者其實是向「第三方機構」還款。

什麼是信用卡分期付款呢？

信用卡分期付款，則是由消費者遞交許多資料給銀行，銀行仔細審核過消費者自身的負擔能力過後，核發一定的額度，只要購買的場域與發卡的企業有提供分期付款的選項，消費者就可以採用信用卡分期付款的方式購買。

但信用卡的審核比較嚴格，會需要有穩定正常的收入，並提出有效的財力證明才能申辦。但是像是學生、自由業與主婦等等，就會遇到較不容易取得信用卡，或是信用卡額度不高的窘境。

隨著自由接案者或全職YouTuber等新型態工作者的增加，無卡分期的消費市場也因此因運而生。 Look Studio via shutterstock

簡單分類分期付款方式

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由上表可以看出，信用卡分期付款的申請難度較高，無卡分期雖然申請難度較低，但部分無卡分期業者於消費者的消費能力審核較不嚴謹，因此使用無卡分期時，要謹慎挑選有信譽的分期業者，避免被收取額外的費用。 且如不按時繳款，也會跟信用卡一樣需繳納延滯金，並影響個人信用。

無卡分期（免卡分期）的市場

信用卡適合有辦法證明穩定收入的族群，例如一般上班族等等，比較容易申請信用卡，且通過審核，拿到一定的消費額度。但是隨著現代職涯與銷售通路的改變，有人可能高中就兼職家教，自由接案者職業是全職YouTuber，這類型的消費者，雖然無法證明有穩定的現金流，但其實是擁有還款能力的，或是想擴充信用卡額度等。因此，「無卡分期」這一需求就出現了。

國際間新型態支付興起

「無卡分期」在國際間的年輕消費者也演變為一股潮流，像是日本的AFTEE、澳洲Afterpay、中國支付寶「花唄」&京東「白條」等，台灣出現了許多新興的支付選項，中租零卡分期（與Yahoo購物中心／momo購物網配合）、後支付（先拿到商品與服務，14~28天繳款）等。

無卡分期中，只有中租零卡分期有「額度」概念

分期付款簡單區分如上表，許多無卡分期是以消費者拿到商品，再定期分期付款的概念為主，而信用卡的有卡分期付款，則是以「信用卡額度」為主，額度刷完就無法再使用信用卡進行消費。

若是以某一些先拿到商品，再定期繳款的無卡分期付款而言，只要第三方支付平台把關不嚴謹的話，很容易沒有正確評估消費者可以負擔的消費金額（沒有額度的概念），造成消費者過度消費等現象。

而信用卡的分期付款是以「額度」為主，信用卡在發卡時會經過層層條件審核，按照消費者的還款能力發給消費者信用額度，例如：假設正常上班族信用卡額度15萬，刷超過此金額就會無法付款。

而中租推出的「零卡分期」則是核發消費額度的機制，類似信用卡額度的概念。可預先申請分期額度（依評估還款條件2萬到20萬元不等），額度內可直接行動付款，免再次審核，擴充額度的機制也與信用卡類似，若覺得額度不夠高，線上提供財力證明申請提高額度。

目前採用額度制的概念，除了常見的信用卡、中租「零卡分期」以外，近期新興的後支付的「AFTEE」也有額度的概念，但後支付無法分期付款。

中租零卡分期這樣額度制的無卡分期，比較容易掌控自己的消費，每期還款完成以後，額度就會恢復，只要按時繳納，就不會有額外費用產生。此外，也不會信用卡最低應繳的選項，因此也沒有循環利息，避免造成一直還利息，但遲遲還不到本金的狀況。

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信用卡的隱藏陷阱卡

1. 年費

許多類型的信用卡，會宣稱第一年免年費、一年刷幾筆免費，但第二年開始可能就需要付年費。

2. 循環利息

0到12%不等，如繳最低應繳，會有循環利息。需要非常注意的地方是，若違約或是延期未繳不只有延滯金、循環利息等費用，更會損害個人信用額度。

3. 申辦難易度

通常需要有有一定年收入標準與齊全穩定收入證明，申辦期約需一個月以上，審核條件較嚴苛。

無卡分期陷阱卡

1. 隱匿性高利率

可能會先以前幾期零利率為誘餌，需仔細看清楚分期條件，ex.樂分期iPhone 11 Pro（64G）24期總價$48576元（比momo無卡分期多了13,693元高利息）

2. 需慎選廠商

有一些廠商若未準時付款，會出現高額延滯金等狀況。建議選擇合法正規、具規模的分期公司，才有保障。

綜合以上內容，無卡分期是給有需要的人，做信用額度的補充工具，不管是信用卡或是無卡分期服務，都是透過不同機構的信用評等去預放消費分期額度給使用者，而穩定分期還款才能讓自己的信用評級穩定，評估自身需求切勿過度消費。

本篇文章就是希望大家能建構正確的分期付款知識與概念，取你所需。不管是透過免卡（無卡）分期／信用卡分期付款都有其存在的必要性，握有正確的知識才能避免在天有不測風雲，錢到用時方恨少時做出正確的決定！

責任編輯：陳建鈞

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