中油27日宣布與統一精工旗下82間Smile速邁樂加油站，結束20年的合作關係；另一方面國內油價面臨連5降，預估下週汽、柴油將各跌0.7、0.8元。

綠底招牌黃色smile Logo的速邁樂加油站，4月1日起就不再銷售中油油品！

中油今（27日）宣布與82間統一精工旗下Smile速邁樂加油站（以下簡稱速邁樂）結束合作關係，中油表示，原本雙方有積極洽談續約，但最後統一精工仍選擇解約。

截至2月，全台中油據點達1,987站，其中自營站615站、加盟站1,371站、合作站1站。速邁樂屬於中油連鎖加盟體系，過去與中油合作共82家，但今年中油與統一精工契約到期，將不再供油給速邁樂，中油加盟站數也將降至1,289站。

4月1日起中油將不再銷售油品給統一精工旗下Smile速邁樂加油站。 統一精工

合約到期，中油結束速邁樂20多年合作

根據官網資料，統一精工為統一企業與統一超商共同投資，主要業務為油品販售通路服務，並於1997年成立速邁樂加油站，提供加油與洗車打蠟服務，為中油體系最大民營連鎖加油集團。

速邁樂加油站日銷1千公秉的油，占中油油品每日銷售額1.5%，銷量並不算多。不過今（109）年中油與統一精工契約到期，且統一精工不再續約，20多年的合作情誼暫時劃下句點，據悉統一精工改與台塑簽約。

對於統一精工的解約，中油發言人方振仁說，未來仍會持續再找新的夥伴，強化加盟夥伴經營關係，並提供消費者更優惠、更便利的消費體驗。

油價有望連5降，95無鉛將下探19.8元

除了少了合作夥伴，中油近來也面臨新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情加上國際油價削價競爭影響，國內已連續4周調降油價，本週92無鉛汽油就跌到19元，成為近4年來的低點。

根據GoodLife好生活網站依中油油價公式估算，下週（3月30日起）汽、柴油將各跌0.7、0.8元，95無鉛汽油每公升跌破20元來到19.8元，92無鉛汽油18.3元、98無鉛汽油21.8元、超級柴油15.4元，不過實際油價仍待中油週日公布。

但大環境來看，疫情未退燒，加上各國實施鎖國、封城，原油需求降低，國際布蘭特原油、西德州中級原油都跌到二字頭，看來低油價還得再持續一陣子。

責任編輯：蕭閔云