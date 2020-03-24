產油國大打油價大戰，台灣中油已連續4周調降油價，92無鉛汽油更跌破20元大關，堪稱油價比水便宜。低油價會產業造成什麼影響？低油價還會持續多久？

產油國沙烏地阿拉伯、俄羅斯兩國因減產協議破裂掀油價大戰，不少開車族戲稱現在油價比水還便宜，台灣中油也連續4周調降油價，23日起92無鉛汽油每公升19元，跌破20元大關，替開車族省下不少開銷，究竟低油價還會持續多久？

低油價何時結束？減產協議、疫情成關鍵

中油油價23日起凌晨零時起，92無鉛汽油每公升19.0元、95無鉛汽油每公升20.5元、98無鉛汽油每公升22.5元、超級柴油每公升16.2元。

若以最大宗的92、95及98無鉛汽油來看，92無鉛汽油是近4年以來的低點。

觀察中油歷史油價，2016年1月份因美國結束對伊朗的制裁，國際油價因伊朗恢復產油而大跌，當時92無鉛汽油曾低到每公升18.3元、95無鉛汽油19.8元、98無鉛汽油為21.8元。

若油價持續走跌，外界憂心可能引發通貨緊縮的問題。所謂通貨緊縮，是指連續2季消費者物價指數（CPI）年增率出現負成長，意味消費者不消費、投資人觀望、企業延後設備採購，導致經濟衰退。

邱達生分析，現在的油價下跌是人為操縱，屬於短暫現象，不至於引發通貨緊縮。他認為OPEC、俄羅斯、美國三方會找出共識，因為石油對俄羅斯來說是重要的經濟命脈，「最終普丁仍會妥協，配合OPEC減產，原油會恢復到每桶50美元價格水平。」

台灣綜合研究院院長吳再益也認為，不會發生通貨緊縮，目前武漢肺炎疫情只是短期現象，他認為國際油價還是會回升，不會低迷到年底。

油價要止跌回升，除了沙國、俄國要達到減產協議外，仍得視疫情什麼時候結束。 shutterstock

吳再益指出，油價要止跌回升，除了沙國、俄國要達到減產協議外，仍得視疫情什麼時候結束，目前各國航線停飛、封城，重挫原油需求，也就是說供給減少，不代表需求會增加，現今全球都面臨經濟衰退，「很多國家現在對第一季的經濟成長率都是大幅度向下修正，目前還沒看到油價的盡頭，」吳再益說。

整體油價從年初每桶超過60美元，如今布蘭特原油期、西德州中級原油（WTI）都跌倒二字頭，跌幅達60%。面對原油供應過剩的問題，川普也決定出手，美國計畫派員與沙國展開協調合作，以穩定全球油市。

油價走跌，石化業成重災戶

台經院景氣中心副主任邱達生表示，油價大跌有利於運輸業，即便目前國際航班大減，但低油價意味購買燃料成本降低，有助於成本控管；但石化、塑膠業就成為重災戶。

國營事業中油首當其衝，許多庫存油品得蒙受油價崩跌的損失壓力。中油表示，估算2～3月將虧損近百億元，要達成今年法定盈餘編列140億元恐無望；若油價持續暴跌，每桶徘徊約30美元，中油全年可能由盈轉虧。

受到低油價影響，中油表示，估算2～3月將虧損近百億元，要達成今年法定盈餘編列140億元恐無望。 陳映璇攝影

不過對台電來說，燃料（煤、氣）的發電成本大幅降低，台電沒有調漲電價的壓力，經濟部也拍板4月電價凍漲，仍維持平均電價每度2.6253 元。

油價降、電價不漲，減緩了新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情對民生經濟的衝擊，也讓企業鬆了一口氣。

油價暴跌，不利電動車、再生能源發展？

而油價下跌，對於正在蓬勃發展的電動車、再生能源產業是否造成負面衝擊？

福斯（Volkswagen）策略長Michael Jost認為，石油與汽油下跌只是一時，但「長遠來看，石油都不會變得更便宜，也不會改變公司的減碳目標，」福斯預計在2050年實現碳中和，發展電動車就是無可替代的選擇。

油價下跌，預期將影響民眾購買電動車意願。不過福斯策略長Michael Jost認為，石油與汽油下跌只是一時，長遠來看，石油都不會變得更便宜。 shutterstock

從消費者端來看，低油價可能不利民眾購買電動車，瑞銀分析師認為，電動車供應鏈的提升以及成本的下滑，是比油價波動更好預測；長遠來看，電動車電池價格持續穩定下降，可能會超越油價的暫時性下跌。

低油價，會減緩再生能源投資嗎？根據Wood MacKenzie最新報告，石油、天然氣公司將在未來5年投資離岸風電2,110億美元，尋求多元的投資組合。

相較原油容易受國際動盪影響價格，再生能源波動性較低，爲了避險石油巨擘紛紛減緩化石燃料投資，加大再生能源投資力道，包括挪威國家石油（Equinor）、法國石油公司道達爾（Total）、石油巨擘荷蘭皇家殼牌（Shell）都朝低碳轉型，加上氣候變遷日益嚴重，擁抱綠能已成為大勢所趨。

即便專家學者認為油價崩跌是短期現象，但目前仍看不見油價的盡頭，低油價碰上武漢肺炎疫情，已對全球經濟造成雙重衝擊。

資料來源：forbes、electrek

責任編輯：蕭閔云