受到武漢肺炎疫情衝擊，國際原油價格下降，不過此時產油大國沙烏地阿拉伯卻宣布將擴大增產，發動價格戰，跟俄羅斯、美國有什麼關係？

武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情導致全球對石油的需求劇幅滑落，為報復俄羅斯不願配合減產，全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯宣布將在4月擴大增產，本周國際油價一度暴跌30％、每桶跌破30美元，創下1991年波斯灣戰爭以來單日最大跌幅，顯示油價受國際情勢波動的脆弱性，更凸顯產油國之間的緊張關係。

OPEC會議協商破局！沙國開打石油價格戰，先送2大禮：減產、降價

事件起源來自5日OPEC（石油輸出國家組織）會議，原本為因應肺炎疫情，OPEC提出要求擴大減產計畫，以穩定疫情所造成的價格下跌，不料俄國拒絕配合OPEC減產，原因是俄國認為透過減產來穩定價格的做法，無形中助長了美國頁岩油業。

美國、沙烏地阿拉伯、俄羅斯的石油產量位居全球前三，俄羅斯長期與OPEC成員國結盟配合減產支撐油價，又被稱為「OPEC+」聯盟。

由於頁岩油開採技術提升，美國已躍升世界第一大石油生產國。 數位時代整理

但自2016年起OPEC+聯盟減產穩定價格以來，美國頁岩油業已供應全球油市數百萬桶原油，成為世界第一大石油生產國，讓俄國相當不滿。

俄羅斯國家石油公司Rosneft發言人米哈伊爾·列昂捷夫（Mikhail Leontiev）認為：「 我們讓道給高價的美國頁岩油，將便宜的沙烏地阿拉伯、俄羅斯石油從市場中撤出，這根本是受虐狂吧。 」

俄國之所以拒絕配合OPEC減產，關鍵在於向美國頁岩油業施壓。 shutterstock

在俄國放棄結盟時，沙烏地阿拉伯隨即展開「價格戰」報復，沙烏地阿拉伯國營石油公司阿美（Aramco）擬對主要客戶調降報價，每桶調降4～7美元，4月起每日供應從980萬桶提高到1,230萬桶原油，目的就是要逼俄羅斯重返談判桌。

美國能源顧問公司Rapidan Energy Group創辦人鮑勃‧麥克納利（Bob McNally）認為：「需求崩潰與供應激增同時發生是非常罕見的情況，這是1930年代以來最不利於原油價格的組合，而價格暴跌才剛剛開始。」

專家也下修油價預估，高盛分析師指出，布蘭特原油最低將下探每桶20美元，這將考驗產油國持續運作的能力。高盛表示，價格戰改變了石油、天然氣的市場前景，第2與第3季度的油價預測下調至每桶30美元。

油價大跌誰受惠？誰受傷？

外界形容沙國像是發動「自殺式的石油戰」，而這場戰爭究竟會傷到誰？

CNN認為，這是一場看不見贏家的戰爭，無論誰奪回多少市占份額，都將蒙受損失。

《紐約時報》分析，若原油價格持續下探，美國許多小型石油公司可能破產，大型石油公司將面臨保護股息支付的挑戰，成千上萬的石油工人將面臨解雇危機。對於產油國，委內瑞拉、伊朗和非洲等國更是一場苦難。

而這場石油大戰，唯一受惠者就是開車族，因為汽油變得更便宜。

石油大戰唯一受惠者就是開車族，因為汽油變得更便宜。 shutterstock

台灣中油表示，國內油價每周隨國際油價變動調整，調幅大小取決於油價公式的計算結果。外界預估，若國際油價持續未回溫，下周油價跌幅將達3元以上，但實際情況仍待中油公布。

疫情衝擊需求面，IEA：石油需求10年來首度下滑

外有肺炎疫情干擾，內有產油國惡鬥，國際油價短時間難以平穩。

國際能源署（IEA）就下修2020年預測，調降約100桶至每日需求9,990萬桶，為2009年以來首見萎縮。

IEA執行董事法提赫·比羅爾（Fatih Birol）表示，「新冠病毒影響能源市場，包括煤炭、天然氣及再生能源，其中石油市場影響最為嚴重，因為疫情阻擋人、貨物的移動，對於運輸燃料的需求造成沉重打擊。」

比羅爾認為，全球石油業需考慮新投資及商業策略，新冠肺炎增添石油業者的不確定性；疫情對石油市場的影響可能是短暫的，但對於高度仰賴石油、天然氣收入的業者是長期的挑戰。這些產油國必須促進經濟結構多元化，擺脫對石油的倚賴，才能應對市場的變化。

資料來源：The Guardian、金融時報、紐約時報、CNN、statista

責任編輯：林美欣