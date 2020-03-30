市調機構Candor針對美國境內企業受武漢肺炎疫情影響的人力招募情況，IT基礎架構、金融服務、以及企業、生產力、教育軟體相關企業，仍維持大幅徵才。

市調機構Candor針對美國境內企業近期受新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響的人力招募情況，綜合1千多個企業的招聘狀況，並從產業類別來分析，其中觀光旅遊、百貨飯店、大眾運輸相關企業出現大量裁員，同時也出現凍結招聘現象；然而IT基礎架構、企業軟體、生產力軟體、教育軟體、金融服務相關企業，仍維持大幅招募人才的比例，需求明顯高於其他產業。

從疫情影響情況來看，受到各地鎖國封城禁令、民眾減少外出消費等影響。觀光旅遊、百貨飯店、大眾運輸相關產業受到疫情衝擊最大，包括Kayak、Booking.com、梅西百貨、以及Uber與Lyft在內的共享乘車服務，因經營受到衝擊最大，使裁員比例明顯高於其他產業。

金融、電商業積極徵才

而提供IT基礎架構、軟體即服務（SaaS）、金融、電商相關企業，雖然仍有裁員或凍結招聘的情形，但開放職缺維持人才招募比例仍高於其他產業。

由於受到疫情影響，在家工作或在家上課的人數激增，包括視訊會議、協作工具、線上學習及相應的網路、IT架構應用部署與運維服務需求擴大，同時民眾為解決閉關在家時的生活需求，電商網購、金融服務也大幅轉為線上，包括Zoom、Microsoft Teams、NVIDIA、Paypal、Slack等企業均維持積極徵才。

此外，民眾受到「就地避難」（Shelter in Place）或封城命令的影響，待在家中的時間變長，使用線上社群、觀看影音內容及打遊戲的時間也增加，包括Twitch、TikTok、遊戲商PUBG等企業也仍在擴編。

資料來源：Candor、VentureBeat

責任編輯：陳映璇