遠端工作、視訊會議的盛行，讓民眾紛紛改變了以往的購衣習慣，沃爾瑪就發現，上衣銷售成長的同時，卻沒有人要買下裝了。

上下衣的搭配契合度，是穿著得體與否的重要指標，但在新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐的特殊時期，這變得再也不重要，消費者對於穿搭的需求，開始出現微妙的變化。

遠端「視訊」工作成趨勢，沃爾瑪發現民眾只買上衣不買下裝

美國零售龍頭沃爾瑪企業事務執行副總裁丹．巴特萊特（Dan Bartlett）表示，持續蔓延的疫情改變了民眾購買服飾的傾向，他們發現T恤、襯衫、女用襯衫等上衣的銷量顯著上升，雖然沒有透露具體的成長幅度，但同時聲稱外褲、內搭褲、裙子等下裝的銷售卻不見起色。

這乍看下令人費解的趨勢，巴特萊特解釋，他們認為造成這種現象的，是時下最風行的「遠端工作」。不必走出家門，利用Zoom、Webex等視訊軟體遠距開會的工作型態，消費者只須上半身看起來得體即可，才導致這項奇妙的趨勢出現。

尤其美國的疫情正急遽惡化，今（27）日的數據顯示，美國武漢肺炎的確診案例已經突破8.5萬人，一舉超越中國與義大利，成為全球疫情最嚴重的國家。美國各州皆陸續下達非必要不准出門的命令，要求人民居家防疫，讓在家工作成為許多美國民眾的日常。

在視訊鏡頭中，撇除突發的意外狀況，你永遠只會露出上半身，下方穿的是絲毫不搭的老舊長褲，或乾脆穿著睡褲，恐怕鏡頭另一方的同事、主管都不會發覺，這就是武漢肺炎疫情改變民眾消費習慣的一個實際例子。

除了上衣，以及顯而易見的日用品、清潔用品的銷售成長外，巴特萊特提到，宅經濟也帶動沃爾瑪娛樂領域產品的銷量，例如DVD、手工藝常用到的冰棒棍等，銷售成績都有所成長。

疫情大大刺激民眾對各種雜貨用品的需求，與亞馬遜宣佈廣徵10萬員工同一時間，沃爾瑪也公告將僱用15萬名臨時員工，應付防疫期間熱烈的消費情形。

運動服、睡衣銷量大增，快時尚品牌倒一片

不光只買上衣，不買下裝的奇特傾向，消費者對於服飾的偏好也漸漸向實用性靠攏。美國第二大零售百貨集團目標百貨（Target）透露，休閒服、運動服及睡衣的銷售量大幅超過其他類型服飾，因為民眾目前在家中待的時間遠比過去長得多。

根據《女裝日報》報導，美國服裝品牌Aeropostale指出，疫情爆發後，女性運動褲的銷量成長23%；相隔大西洋的英國時尚電商Net-a-porter也透露，運動服的銷量暴增40%，即使沒有打折的產品依舊暢銷。

運動服似乎成為當今服飾唯一的潮流。

追求實用與舒適，不看重衣服外觀的趨勢，也導致快時尚品牌成為疫情下的犧牲者。H&M目前全球約5,000家店面中，已有接近3,500家因疫情而歇業，然而實體店面減少的需求並沒有轉換至線上，對這間瑞典時裝品牌造成致命危機。

當服飾趨勢從外觀轉向舒適時，H&M、Zara等快時尚品牌都在疫情中乏人問津，銷售量大幅滑落。 Venturelli Luca via shutterstock

《CNBC》指出，為了降低營運成本，H&M已經在籌劃裁員，但目前尚未決定要削減多少員工。

西班牙快時尚品牌Zara也在全球關閉近4,000家門市，其母公司Inditex在3月前半的營收也下滑24.1%，今年是否發放股息也成未定數，雖然還難以估計疫情後續的影響，但依舊堅信能度過這個病毒難關。

肆虐全球的武漢肺炎，改變了人們生活型態與購物偏好，這不代表人們摀住錢包不再消費，只是需要企業靈活調整策略因應。服飾品牌Vuori行銷副總裁薩基洛（Nikki Sakelliou）就說，人們仍舊在消費，只是需求不太一樣了──他們想要穿得更舒適。

資料來源：Business Insider、CNBC、女裝日報

責任編輯：陳映璇