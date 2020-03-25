也許3家人力銀行給的數據有些微不同，但都指向同樣的方向：「餐飲、服務業受影響最大」。

旅遊、餐飲、服務業是第一線受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響的產業，裁員、高階主管減薪的新聞不斷傳出。疫情帶來的風暴除了裁員，自然也影響到企業徵才，上述產業也都有停止開缺、遇缺不補的情況。

從三家人力銀行給出的數據看來，雖然有些微的不同，但整體大方向都一樣：「 餐飲、服務業，正迎來最嚴酷的冬天 。」

518：餐飲、服務業職缺下滑近3成

1111人力銀行今（25日）發布企業第二季徵才意向調查，調查發現65.3%的企業將依原定計畫徵才，同時也有13.7%的企業因新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）暫緩徵才，其中以民生服務業暫緩徵才的比例最高。

104人力銀行於23日發布疫情相關研究調查，儘管80.8%的企業「用人政策」仍保持正常，仍有11.5%的企業開始鼓勵員工申請特休、8.4%的企業停止雇用工讀生或遇缺不補，其中以一般服務業的比例最高。

518人力銀行營運主管游家盈表示，疫情爆發後，相較於去年同期，徵才企業家數幾乎相同，但刊登職缺量趨於保守，相較去年同期減少2成，其中以餐飲、服務相關產業最為明顯，職缺數下滑近3成。

1111：民生服務業暫緩徵才比例高，金控業不受影響

進一步從1111人力銀行的調查中交叉分析來看，民生服務業暫緩徵才的比例最高，其次是百貨販售業。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，民生服務業是這波疫情中受創最大的產業，包括從觀光旅遊業因為出團停擺，受到重創；餐飲業、百貨業也因為疫情業績大幅衰退，參考經濟部統計處最新公布的二月份批發、零售及餐飲營業額統計，其中近八成餐飲業者受到武漢肺炎疫情影響，營業額年減17.0%，零售業則有六成業者受到疫情衝擊，出現負成長，影響營業額252億元，包括機場免稅店和百貨業者，來客數都遽減。

何啟聖進一步分析，調查發現除了受創較重的產業外，仍然有近6成6的企業持續開缺徵才，像是對景氣預測相對樂觀的工商業服務業，包括中信金控、元大金控、國泰金控、富邦金控等多家大型金控都陸續展開徵才計畫。

其他如半導體產業大廠艾司摩爾（ASML）也逆勢宣布大舉徵才，ASML深耕台灣近20年，目前台灣員工規模已達2,600位，即日起持續擴大徵才，開出200個職缺，徵求客戶支援、系統裝機、系統升級等工程師人才。

104：1成企業鼓勵特休，展開企業減班

儘管八成的企業目前用人政策都還正常，但一般服務業中仍有不少鼓勵申請特休假、遇缺不補的情況。 104人力銀行

104人力銀行針對「用人政策」的調查發現，80.8%的企業目前工作不受疫情影響。但有11.5%的企業鼓勵特休，或啟動減班休息、部分工時、裁員減薪，少數企業以其他假勤名目，實施減班休息。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄提醒，企業減班必須遵守三個條件：徵得勞工同意、每月工資不得低於基本工資23,800元、實施不得超過三個月。

截至3月12日，根據104人力銀行發布的數據，104人力銀行工作數達65.9萬個，徵才企業3.4萬家也仍維持在高峰，鍾文雄表示：受到影響較嚴重的是運輸、觀光與餐飲業，除此之外，求職者仍可以繼續找工作。

責任編輯：陳映璇