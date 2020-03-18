因疫情關係，許多企業宣布在家執行遠端工作，讓雲端視訊系統公司業績逐步成長，Zoom股價更是在3月一度衝破120美元（約新台幣3,600元）。

受疫情影響，愈來愈多企業宣布推行在家工作策略，雲端視訊系統公司Zoom在一片愁雲慘霧中，業績成長十分驚人。

Zoom 3月公布的財報顯示，上一季是1億8830萬美元（約新台幣56.8億元），與前年相比增加78%，全年營收6億2270萬美元（約新台幣187.9億元），成長88%。Zoom 2019年才上市，今年初股價68美元（約新台幣2,000元），今年2月起股價跟著疫情狂飆，3月一度衝破120美元（約新台幣3,600元），和年初時比成長76%。

需求不只來自遠端工作，還有大型集會

日本Zoom總經理佐賀文宣表示，視訊的需求不分產業都在急速增加。原本是打算跟著日本工作文化改革，以及奧運時期的遠距工作需求，讓業績逐步成長，現在是忙到連睡覺的時間都沒有。在日本，2019年7月須付費的顧客數約2,500家，到2020年1月已增加到3,500家，全球用戶約8萬1,000家。

現在不只是遠距工作需要用到，為防止疫情擴大，政府呼籲民間限制大規模集會，所以雲端集會的需求也增加。Zoom的雲端研討會，號稱最多可容納1萬人。

Zoom強在哪裡？不只是把會議上網

微軟的Skype、Teams，以及思科的Webex相比，也都是視訊會議系統，Zoom跟這些競爭者有什麼不同？最大的差異是，Zoom在全球17個城市設立數據中心，所以會讓用戶接上最靠近的數據中心，減輕跨國視訊會議的延遲狀況。

通常，競爭對手會在伺服器端集中畫面，再同步傳送給各用戶，Zoom則會視用戶端和線路的情況，只傳送必要的畫質和畫面。

舉例來說，在會議中軟體會即時判斷誰在說話，放大說話者的畫面。依靠這樣的技術，就算是雲端開會，也不會損失太多的表情等非語言訊息。佐賀說，我們和競爭對手的世界觀不同，視訊會議不只是把會議移到網路上。

日本企業端的最大用戶是樂天，每週一早上的朝會，全世界約2萬名以上的社員參加。日本航空、台灣的華碩、中華電信、趨勢科技，美國甲骨文、Uber、史丹佛大學也都是客戶。

而且，Zoom原本3人以上的會議就可以40分鐘內免費，對中小企業和個人來說，幾乎沒有門檻。從3月起，Zoom創辦人袁征決定免費開放給所有在日本、義大利和美國受到影響的K12學校（指從幼稚園、小學到中學）。

佐賀說，教育用戶從幼稚園到大學都有，特別是在畢業典禮使用的學校大概有70間。

另一個Zoom的優點是可以在電腦或手機上開視訊會議，也有符合會議室電視的系統，相較之下通常競爭對手只提供單一機能，Zoom則提供了一個視訊的平台。只要大家平常用email、Slack等方式溝通，主辦方（主持人要註冊帳號）從這些管道提供給對方一個 Zoom的URL連結就可以參加會議。

2019年10月，Zoom推出運用AI自動生成文字的功能，在會議中自動抽出關鍵字寫成會議記錄，目前只有英文版有此功能。

Zoom創辦人是來自中國的袁征，1997年到美國，是開發Webex 視訊會議系統團隊的其中一名工程師。Webex被思科買下後，他對產品品質不甚滿意，便帶著其他的工程師在2011年創業。

Zoom去年在納斯達克掛牌上市。 Zoom via Twitter

袁征說，他想要透過視訊讓溝通更加豐富，他在2019年10月的活動上宣示，希望到2035年，大家使用Zoom，就像彼此可以擁抱，聞到旁邊同事們的咖啡香一樣自然，那時他就可以退休了。

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責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：經理人月刊