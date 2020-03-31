英業達宣佈將在越南設廠，將與立訊、歌爾聲學一較高下！電子製造業大遷徙逐漸明朗，2019～2020年的南向風潮中，越南終於脫穎而出成為最大贏家。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）爆發前，台灣科技業最關心的關鍵字是「貿易戰」、「南向」，疫情雖延緩了遷徙速度，但顯而易見，「越南」是這次科技製造大遷徙中最大贏家。

目前電子大廠們四缺一，只剩廣達尚未傳出越南設廠消息，仍選擇落腳泰國。「我們幾家都去（越南），看看供應鏈應該也會跟去，」電子五哥一位高階主管這樣說。

前進越南設廠，電子五哥還剩廣達

盤點選擇設廠越南的科技製造業者，除最早的鴻海，還包括去年宣佈建廠計畫的和碩、仁寶、緯創，值得關注是，英業達也在近兩個月內大翻盤，從本來重押馬來西亞檳城設廠，到董事會近日已決議赴越南設智慧裝置產線。

為何電子大哥們不約而同插旗越南？據了解， 主要是配合客戶要求：單一產品必須增加中國以外的第二產地選項，在供應鏈不成熟下，考量近期鎖國等變數，越南成最佳選擇。

數位時代

製造業的遷徙不僅是貿易戰緣故，此次武漢肺炎爆發，中國湖北相鄰地區復工緩慢，都讓品牌客戶驚覺供應鏈分散的重要性，「客戶要求我們給他選項，除中國外必須提供第二個製造基地選擇。」電子大哥們透露。

越南因為先天的地理環境優勢，陸路僅連中國，無須海運，在中南亞諸國供應鏈都不成熟中，成為不為而為的選項，因為，零組件至少能陸運抵達。

緯創重押越南，非中國製造2年內奔5成

仁寶是電子五哥中最早去越南的一家，但多年來一直閒置，如今正加大投資力道，一廠在主力生產IoT物聯網及手機等移動裝置，另三分之一產能出借集團企業智易使用，使得第二季即將滿載，而新的越南二廠規模是一廠（10幾萬坪方米）的一倍大，預計2020年底完工。

「我們最積極會是越南跟台灣，但巴西也有廠，印尼、菲律賓、泰國也有在研究，會看政府政策跟大環境。」仁寶執行長翁宗斌說，因應輸美產品關稅戰，客戶會考慮經濟規模及供應鏈問題，中國的重新佈局已是必然。

疫情中，緯創也逆勢加大投資越南，董事長林憲銘說，這兩年（2020～2021年）將是緯創7年來資本支出最大的兩年，總投資10億美元（約新台幣300億元），今年將先大支出5.5億美元，越南建廠，印度擴張，墨西哥9個月後也擴產，為未來10年佈局。

緯創董事長林憲銘透露2021年非中國製造比例就奔向5成，分散速度居五哥之首。 王郁倫攝影

全球開工的情形下，緯創2020年非中國製造占比將達20到25%，2021年越南及印度投產後，中國與非中國製造占比更將飛快的拉至5比5，率五哥之先完成產能分散化。

「我們還是會投資昆山廠，但規劃不同產品線，很多產品我們會有兩處以上製造據點，重塑中國與海外產能規劃。」林憲銘說。

和碩從印尼轉戰越南，英業達戲劇化翻盤

和碩南向佈局則率先選定印尼巴淡島，2019年首季產能就開出，目前以網通產品為主，今年宣佈再簽訂越南為新廠地，預計2021年上半量產，預計投資1.5億美元，生產筆電等產品。「因為靠近中國，易取得供應鏈零組件，」執行長廖賜政說，加上越南年輕勞力多，對電子製造經驗比巴淡島高，更適合大量生產。

和碩執行長廖賜政決策印尼設廠，如今又加碼1.5億美元投資越南廠。 王郁倫攝影

英業達更在短短兩個月內，對越南態度出現180度戲劇性轉變。1月時，董事長卓桐華還認為，同業一窩蜂到北越設廠，導致工資大幅倍增，中長期並非好地方，不過到3月底法說會時，已經透露董事會通過越南設廠計畫。

「供應鏈尚未移出（中國）下，越南是不錯的地方。」英業達集團旗下英華達總座何代水在3月法說會說，「未來新機跟舊機（被猜測為AirPods）都不會落隊！請放心！」

電子五哥南向東南亞佈局，從分散各奔東西（和碩投資印尼、緯創及英業達投資馬來西亞、廣達投資泰國、仁寶投資越南），到最後不約而同聚集越南，客戶考量的是群聚效應帶來的風險規避。

英業達董事長卓桐華（左）本來不看好北越，不過在客戶要求下，英華達總經理何代水（右）透露已通過越南投資計畫。 王郁倫攝影

對台灣業者而言，從倚重中國製造，到出海設廠，從競爭角度而言或非壞事。「假設工廠往中國以外搬，中國的影響更小（政府補貼），對台商反而有幫助。」台廠主管分析。

台廠挾海外設廠多年經驗，面對這次的全球分散製造浪潮，即便紅色供應鏈威脅仍環伺在側，但最大的挑戰仍是自身的分散式管理能力。

責任編輯：陳映璇