3C產品3～4月將斷鏈？華碩法說會表示，因為3月底才復工，部分產品受中國產能延後開出影響，營收將受影響，但第二季會加開產能追趕缺口。

新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情衝擊，世界工廠中國停工近一個月，電腦、筆電及平板等3C產品3～4月恐出現斷鏈危機。

華碩18日召開法說會公佈2019年度財務成績，武漢肺炎疫情衝擊度仍是媒體及法人關注點，華碩官方指出，因為疫情關係，中國工廠復工比過往農曆年後～元宵節前就恢復生產要晚得多，供應鏈受到非常大影響，3～4月系統類產品（泛指電腦、顯示器、平板）供應恐會中斷。

根據外電指出，由於中國及歐美紛紛要求學生在家線上上課，居家辦公情形也越來越普遍，平板電腦及筆電需求大增，部分市場已經傳出缺貨。對此華碩也透露，針對居家上班及教育市場，已規劃專案，推出內載視訊軟體機種搶商機。

華碩共同執行長許先越（右）與胡書賓（左）接班三季度交出好轉成績單 王郁倫攝影

「1～2月營收來自銷售去年12月至今年1月生產的產品，因當時疫情尚未發生，產能沒有問題，但3月營收來自2月產出，由於中國工廠停工，3月營收將被影響。」華碩表示。

以華碩2019年首季品牌營收835億元計算，今年華碩首季營收落在584.5億元，扣除1-2月品牌營收394億元，3月將在190億元左右，與2月189億元相當，沒有因工作天數較長而回升，關鍵就在供應鏈中斷，華碩判斷，較大中斷影響落在3月，4月逐漸收尾，故第二季營收有機會比首季好，換言之，第一季成為華碩今年營運谷底。

共同執行長許先越指出，華碩大部分產能仍在中國，受到政府管制疫情影響，復工率預計到3月下旬才能達百分百，使得華碩庫存處於低水位，電腦系統產品出貨將季減4成，主機板與顯示卡類零組件業務衝擊較小，季減僅5%，單季品牌營收年衰退將達30%。

根據華碩年度財報，12月底庫存為689億元，比9月底庫存下滑6%，更比2018年底下滑20%，這原本是為了優化庫存管理，不料碰上疫情停工，導致沒庫存可賣。

航空公司砍班、停飛，Q2要求代工廠加大產能

而各國邊境管制，造成人員流動銳減，各國航空公司紛紛大減班次，甚至停飛，衝擊全球3C消費電子產品運輸。許先越表示，很多空運是利用客貨兩用機運輸，隨航空班機減班或停飛，不只是空運貨運艙位減少，運費也大幅成長。

許先越說，華碩採取提高海運及陸運方式因應，目前歐洲庫存水位還算健康，中國則相對偏低，不過隨中國復工，相信很快可以補上。

由於航空公司減班，空運貨艙量減少，運費也被調漲 Pexels

在3月中國工廠復工後，華碩也立刻要求幾家合作代工廠如和碩加大產能，把首季缺的供貨量補回來。

依照現階段疫情不再惡化判斷，華碩預估，因為第二季全面復工，營收有機會比首季好，甚至單季營收可以跟去年同期一致，同時華碩也暗示第一季不至於出現虧損。

疫情一週多變，歐美終端需求還要再量測

不過，華碩也坦言，歐美疫情本週發生猛爆性發展，生活管制增多，是否會影響第二季終端需求還要調查，但根據到上週的業務前線回報來看，第二季業績只會比原本目標小幅下滑一些，且幅度不是很大，但本週起肺炎發展超出預期，還會再做二次研調。

在疫情中，華碩也透露相對找到市場需求機會來自遠距工作及教學需求，華碩業務端也會研擬相關專案，展開行銷。

而隨美國疫情失控，Amazon也宣佈將暫停3C類產品銷售，優先提供防疫及生活類用品，對此共同執行長胡書賓表示，因應貿易戰北美早已提高庫存量，Amazon屬於電商，在美國，3C類產品銷售仍仰賴實體通路為主，所以反而擔心實體通路是否跟進（Amazon），若跟進影響才會大，否則，疫情對需求的影響比較值得關注。

而在這次武漢肺炎疫情過後，華碩也坦言，中長期會採取：

建立適當庫存； 要求供應鏈提高自動化比率； 具備不同地區供應能力方式應變。

肺炎疫情週週變化大，業者也保持高度警覺應變。 蔡仁譯攝影

華碩透露，已跟代工廠緊密展開會議討論，確定將加快腳步全球化分散產能，比方高階筆電機種已先拉回台灣生產，未來也規劃在越南及印尼生產高階機種，但因為初期料件仍然要從中國運到當地生產，運輸成本較高，所以必須先分散高階產品。

新品拼如期上市，工程師量產驗證雙管齊下

另外新品部分是否被疫情打亂推遲發表時程？許先越表示，3C產品都跟著英特爾及超微計畫走，比同業晚推出就不利，但因上游零組件供料不順，華碩將會就原本新品規劃中，挑最重要產品準時上市，舉例而言，本來計畫發表五款新品，現在因缺料生產不順，就會挑三款重點主打，力拼跟上游關鍵處理器同步發表上市。

為達成準時上市前的量產驗證，華碩工程師在不能出國下，將指派蘇州工程師前往工廠，與台北連線視訊會議，並以寄送樣本方式進行驗證測試，確保新品不受影響。

責任編輯：蕭閔云