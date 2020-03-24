廣達董事長林百里的AI醫療大夢是精準醫療，24日廣達與健保署簽訂合作備忘錄，共同打造醫療大數據AI應用，他期許台灣在AI醫療也能成為世界第一。

「我有一個夢！我們把台灣做好！台灣的醫療，大家都說No.1，我們等著看！AI醫療也要No.1。」廣達董事長林百里24日出席健保署合作備忘錄簽訂記者會，精神奕奕宣佈將捐贈醫療平台，協助健保署將25年累積的623億筆資料，發展健保大數據AI應用。

是什麼讓廣達集團大家長在公司上下全面採取封鎖式防疫措施（不出國、視訊跟客戶開會）下，仍公開露面參與記者會？

答案是AI醫療。

廣達董事長跟健保署長李伯璋都是台大校友。 王郁倫攝影

廣達捐贈AI醫療雲軟硬平台

林百里AI醫療大夢早已開始逐步踏實，廣達打造的「人工智慧醫療雲運算整合平台（QOCA AIM）」2019年已跟10幾家醫學中心合作，鎖定癌症跟心臟病兩領域研發，收集血液病理及（核磁共振）MRI資料，利用AI運算建立精準醫療模型。

如今，林百里更大方把這個試行多年，非常穩定的醫療雲軟硬平台（包括高速AI伺服器、儲存設備、軟體技術）捐贈給健保署。

「健保署是更大的資料庫，如果整合得好會是很有用的工具。」林百里興奮說，「這是全國的計畫，不是廣達的計畫，」廣達將打造客製化AI醫療雲平台串接健保署資料庫，讓國內產學都能使用健保署大數據做研發，推動精準醫療向前。

台灣在新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）抗疫過程交出漂亮成績，林百里也開心地說，「全世界都在看我們！台灣在疫情表現非常成功！台灣健保是第一名，世界都很羨慕，健保署內有非常豐富的健保資料，世界都沒有，所以去年碰到署長就主動提議，廣達想做AI醫療，能否（為健保署）做點事？」促成此次的合作。

健保署鎖定癌症資料庫，建立精準醫療

健保署第一步，將系統性收集特定疾病如肺癌及乳癌醫療資料，建置符合台灣民眾需求的疾病判讀、健康預測的人工智慧模組。

為什麼先選擇癌症？健保署長李伯璋指出，癌症是目前健保中花費最高的病，大家也對癌症有恐懼，現在同樣的肺癌在不同醫院治療的成績就不一樣，為何有些醫院治療成果好？有些差？廣達將協助清理資料庫裡的垃圾數據、協助發展應用，未來各醫療院所可以分析研究，如何的病人該用怎樣的治療方式，回歸臨床應用。

廣達技術長張嘉淵是集團AI醫療核心推手之一。 王郁倫攝影

台灣醫生畢業後開始投入診療，多是參考國外案例，林百里認為，國外的醫療AI在台灣不見得行得通，因為台灣生活習慣及DNA與國外不同，若台灣能用健保資料庫粹取相關資料產生AI模型，就能做最精準的幫忙。

根據統計，2019年台灣的癌症病人約75萬人，在年度1,104億元健保醫療費用支出中，癌症用藥就佔278億元。

「癌症藥一年花這麼多錢，但每個人不見得得到最好的結果，處方不同，沒有人分析，未來研究團隊可以客觀的看，哪種治療對國人最有幫忙，現在（簽署備忘錄）只是起步。」李伯璋說。

林百里：資料如金礦，要慢慢錘鍊

未來不論是想把AI模型拿來健保署資料庫驗證，或是在健保署資料庫中建立新AI模型，提高診斷或精準預測醫療；廣達AI醫療雲平台不僅相容各系統，也能記錄資料處理過程，讓外界學習清理資料的方法，團隊成員共同參與標註，展開模型訓練，讓國內研發能量可以在平台之上累加發展。

「資料如金礦一樣，好的資料很多，不好的也多，要慢慢錘鍊，才能成為好的資料做AI，用在精準醫療上。」林百里說。

由於健保局掌握全球唯一國家級醫療影像巨量資料庫，資料面向最廣，單一醫院數據很難如此全面性，廣達過去從沒有做過這種題目，因此林百里也承諾，雖然備忘錄期限為2年，但2年後還會繼續做下去，因為「完美還要更完美」。

廣達技術長張嘉淵表示健保署數據數位化已做得很好，廣達此次是提供加速器，加速AI智慧醫療應用，加速健保資料更開放。 王郁倫攝影

廣達已跟許多醫院合作建立AI醫療平台，整合不同系統資料，未來健保署資料庫內的資料處理過程也可以紀錄下來，讓外界學習清理資料方法，研究團隊內各成員都能參與資料標註、協同工作，並做模型訓練。

廣達AI醫療雲平台在最多醫療場域運行，健保署掌握全球最大國家級醫療數據庫，兩者合作，勢必將為台灣醫療數據加值擦出火花。

責任編輯：陳映璇