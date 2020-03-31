即日起，買網路安全套裝或NOD32防毒軟體10台3年，好禮雙重送--行動安全套裝+鍋寶悶燒罐；企業客戶新購或續約中大型企業安全包享延長授權~

企業想要防範資訊環境裡的資安威脅，近年來已經不再只是兵來將擋、水來土掩，而是要找出疑似攻擊徵兆的可疑跡象，才能在駭客使用越來越隱密的手法之際，採取適當的因應措施，執行反制行動。這種防護策略，也使得資訊安全解決方案的發展上，開始強調偵測（Detection）與回應（Response）的重要性，特別是從網路流量的層面來著手。之所以訴求這種策略，還是因為現今的資安威脅，與過往攻擊手法存在顯著差異，而因應時下手法日漸隱匿的新興攻擊，經由網路流量裡留下的存取行為，來發掘異常現象，進而找出整個攻擊的樣貌，採取反制措施，成為現今資安重要的防護環節。

台灣二版(V2)獨家代理之【GREYCORTEX MENDEL人工智慧監控軟體】以流量封包分析為主，超過900種封包特徵解析，可以更深入、更全面的知道目前網路上正在發生甚麼事件？可以提供即時的資安威脅通報，包含威脅定義、風險等級、建議處置方式等資訊。不只是事後分析而已，還可以做到事前預警、事件中檢測追蹤、事後防範建議措施；可以偵測病毒、惡意軟體威脅事件（包含潛在病毒威脅，如勒索軟體潛伏），並即時通報。

【GREYCORTEX MENDEL人工智慧監控軟體】因採取完整的流量封包分析，加上行為檢測的機器學習能力，因此可以預警潛在威脅，協助企業廣泛掌握網路活動狀態，減少資安威脅偵測與反應的盲點。

立即申請線上體驗: https://greycortex.tw/schedule-a-demo/或電洽台灣二版專業資安團隊(02)7722-6899。

凡在PChome / YAHOO / UDN / MOMO等通路購買網路安全套裝或NOD32防毒軟體10台3年，登錄好禮雙重送--行動安全套裝+鍋寶悶燒罐；企業客戶新購或續約中大型企業安全包享延長授權~還有更多個人及企業的優惠活動，請洽詢台灣二版專業資安團隊(02)7722-6899或上ESET官網查詢http://www.eset.tw/event/。