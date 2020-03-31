經濟部中小企業處藉由「創業家實證計畫」協助新創企業上架政府共同供應契約，政府機關直接在電子採購網購買，大幅簡化採購流程，提升新創企業的解決方案能見度。

新竹市政府積極推動新創採購，環保局攜手新創拍攝空品淨化區成效

新創採購推行至今，新竹市政府是最支持且積極採用新創解決方案的地方政府代表之一。新竹市政府表示，多年前跨局處成立智慧城市推動小組，近期得知新創採購消息，認為可激發新竹市政府各局處對新興技術的認識及應用想像，因此智慧城市推動小組積極宣傳這項計畫，同時鼓勵各局處盤點業務需求，廣泛提出相關採購專案計畫。

這項措施展現高成效，目前新竹市政府藉由新創採購平台導入的方案相當多元，包含行政處及警察局添購機動部署智慧影像示警系統、衛生局採購智慧用電管理系統、東區戶政事務所選擇智慧隨身求救警報器及智慧空氣品質偵測器、還有環保局具體導入無人機空拍服務及智慧用電管理系統。

新竹市政府回應，經濟部中小企業處尊重地方政府的獨特發展特色，讓各縣市針對城市治理需求，透過新創採購計畫讓新創企業協助地方政府打造可行的解決方案。對此 新竹市政府環保局空噪科科長潘依萍表示，新創採購計畫採取共同契約，省去傳統公開招標需簽核、上網公告、招標、審查等繁複程序時間，同時讓執行單位大幅降低人力成本，透過新創採購平台，更快速與新創廠商接洽提升溝通效率。

針對本次採購新創業者提供的空拍鳥瞰採證服務，潘依萍提及這項任務希望透過新創企業的空拍技術，協助環保局拍攝新竹市空氣品質淨化區內的綠化整治程度，以作為未來宣傳影片。同時也利用空拍機執行空汙稽查任務，藉由科技的敏捷效能，快速找出露天燃燒的熱點位置，有效縮短傳統人力調查的時間。

潘依萍同時也肯定，透過這次計畫執行，感受到臺灣新創業者在合作過程，展現創新應用技術及機動性服務特色，期望未來持續借助空拍技術落實例行性的稽查任務。最後，新竹市政府相當讚許新創採購計畫，期待未來在電子採購網能陸續提供更多元的解決方案，協助新竹市政府落實智慧城市治理的願景。

物聯網整合專家「宏雲電」，助政府機關有效節電落實能源政策

除了空汙稽查，因應近年政府致力推動環保及能源永續政策，新創企業「宏雲電」加入新創採購計畫後，馬上展開與新竹市政府的合作。宏雲電創辦人暨總經理李秉儒表示，他們以物聯網平台開發整合手機、雲端及控制器，能有效記錄、偵測空氣品質及用電數據。

以用電為例，目前宏雲電所提供的解決方案可針對用電峰期進行監測、排程控管，這項方案透過新創採購導入多個政府機關，包括新竹市政府用於府院大廳建築的電力監測，以及嘉義農業試驗分所、內政部建築研究所等。這項技術有效降低設備跳電可能性，以及在用電低峰期透過系統自動控制發電機裝置負載，同時這套節能系統還可串聯其他相關設備，協助政府機關落實相關能源政策。

參與新創採購計畫後，李秉儒觀察，最直接的影響是有效降低新創企業的現金流壓力，一方面企業在新創採購平台，透過共同供應契約僅需撰寫一次產品規格書，人力成本大幅降低且提升投資報酬率；另一方面與傳統公開招標相比，新創採購的流程及結案時間更為便捷，具體減輕企業的現金流空窗期。李秉儒認為新創採購的價值，是為新創企業開拓更多方的合作管道。

數位時代

智慧能源管理「打打打綠能科技」，新創採購提升媒合速度帶動業績

另一家同樣聚焦環保領域的「打打打綠能科技」，旗下產品智能雲能源管理系統SMART POWER通過ISO 50001國際規範，具備建置簡易、多通訊協定、隨插即用設計、可支援各廠牌智慧電錶等多方面優勢，有效降低導入成本，同時提供使用端獲得相關電力資訊分析與控制服務。

打打打綠能總經理劉學銓表示，過去他們主要服務客群就以公部門為主，因綠能政策讓各政府機關、各層級學校積極與打打打綠能接洽。今年成功加入新創採購後，旋即與新竹市政府、桃園市政府進行洽談。後續也與桃園的某所高中預計展開合作，協助學校的教室、宿舍空調導入SMART POWER系統，有效記錄電熱水器等電力資料，希望透過新科技達到節省電力目標。

劉學銓回應，「加入新創採購，對我們的價值效益，可說是相當全面影響」，舉例而言，新創採購流程更為簡便，不論是文件準備時間或採購流程進度掌握，都加速打打打綠能與政府機關的媒合速度。另外，也因新創採購機會與不同單位合作後，未來其他機關有需求時，不僅可提供具體的成功案例，同時能展示、推薦更深入的產品應用模組，將能拓展業績並提升商業合作規模。

數位時代

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