根據Bain & Company調查，80%的CEO認為提供了卓越的產品服務，但卻只有8%顧客表示滿意，是什麼造成這個巨大體驗落差？

撒錢打廣告卻吸引不到顧客？銷售成績難以提升？客訴電話呈現指數趨勢增加？為了協助企業檢視與顧客之間巨大的期待落差，SAP與數位時代合作推出線上「體驗管理大調查」，幫助企業檢視自身體驗力，落實「顧客體驗」，掌握未來數位商機。

此次線上調查活動主辦方、SAP大中華區客戶體驗副總經理王台弘解釋，「產品導向的企業營運核心仍是以開發新產品與衝高產品銷售量為主，而不是跟顧客維持良好關係，吸引其長期、持續的使用產品及服務。但顧客至上時代來臨，企業若無法將商業模式從產品導向翻轉為顧客導向，將很難提供到位的顧客體驗服務、提升營收獲利。」

王台弘補充，企業應將營收獲利模式從產品單次買賣轉變為經常性營收，也就是將一次性營收加上未來使用、保養、維護費用等，才能持續享受長尾效應帶來的營收助益。

整合營運及體驗數據 3步驟打造顧客導向服務，創造全新商業效益

一直以來，企業關注生產、銷售、顧客關係管理等系統所產生的資料，這都是與「交易」有關的營運數據，但現在消費者滿意度調查、忠誠度測驗等體驗數據也同等重要。

國際研究機構Gartner指出，2019年有超過89%的美國企業聘僱首席體驗長（或同等職位的人），該數字遠高於2017年的61%，顯見企業對於「體驗管理」的重視逐年提升，越來越多全球知名企業投入資源，期望強化顧客體驗的服務能量。

但「顧客體驗管理」該怎麼做呢？SAP建議將營運數據與體驗數據整合，描繪完整且客觀的顧客視圖，讓企業決策更加貼近顧客需求。具體建議可從三大面向著手，首先應打破部門隔閡，站在顧客立場傾聽需求，並制定各部門的顧客體驗關鍵績效指標（KPI）；其次是確保企業內部數據透明度，以提升對顧客需求與行為的掌握度；最後，擬定顧客體驗的策略，一步步改善與優化顧客體驗能力。

從誠品到東元電機，SAP顧客體驗助企業翻轉商業模式

目前SAP在全球累積無數實作經驗，針對製造、服務、消費性產品與能源等25個產業提供最佳實踐，也持續協助在地企業客戶打造符合顧客期待的體驗。

以誠品為例，事業版圖從書店擴展到畫廊、藝文展演、文創平台、酒窖、餐廳、旅館等多元領域，為確保顧客在每一個實體與虛擬場域都能有一致的顧客體驗，誠品透過 SAP C/4HANA Marketing（SAP行銷解決方案）建立360度顧客視圖，梳理顧客資料，深度分析每一位顧客需求，提供個人化的產品推薦與活動訊息推播，以精準行銷來深化與顧客的互動，提升品牌忠誠度與服務滿意度。

而東元電機則是採用SAP Field Service Management派工服務管理提供更加智慧的馬達營運與維修服務，以一站式服務雲，輕鬆管控派工業務，優化現場技術維護工作，持續提升服務品質來帶動客戶回購率；此外，東元電機亦導入SAP Sales Cloud 業務雲，進行全球商機管理，提高銷售能見度，後續進一步與服務雲整合，支援即時分析客戶從售前、售中到售後各個環節的體驗，快速回應客戶對於產品、服務與品質等需求，全面落實潛在商機預測。

SAP顧客體驗以顧客為中心，持續提供整合式雲端服務，包括銷售、服務、電商、行銷與客戶資料管理等面相，360度零死角將顧客體驗機制融入企業各營運流程，並支援ERP等後台資訊系統無縫整合，協助企業弭平體驗落差，搶佔商業先機，創造專屬藍海市場。

想知道貴公司的顧客體驗能力嗎？現在，就來參加「首席體驗長都該掌握的顧客體驗」線上活動，掌握致勝訣竅，翻轉未來商務。