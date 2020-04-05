App Annie發布今年第一季全球App使用報告，消費者在App消費達到234億美元，創下有史以來最高的金額，在遊戲、社交、照片影片內容最願意花錢。

App調研公司App Annie針對今年第一季全球App的使用狀況發布報告，消費者在App消費達到234億美元，創下有史以來最高的金額，消費種類主要以遊戲、社交、照片影片內容等類別的App，顯然多數用戶閉關在家期間，對於透過線上遊戲或社群、內容與朋友或網友互動的需求強勁，也讓第一季的新App下載量達到310億，大幅超過過往App下載高峰的第四季。

新型冠狀病毒在全球確診已超過一百萬，多國政府與企業都擴大了鎖國封城、就地避難、居家隔離、在家工作或上課等命令，並且嚴格規範社交距離的限制。隨著民眾在家工作、學習、娛樂的時間越來越長，也直接影響了行動用戶消費、下載App的行為，不論是購買新的App、遊戲課金、充值付費，用戶花費在行動商店上的消費金額均較以往高出許多。

今年第一季消費者在應用程式商店花費了234億美元，其中，蘋果的App Store佔其中的150億美元超過半數，是整體的64%，而Google Play 佔83億美元，兩個應用程式的收入都較去年同期增長了5％；此外，Android用戶花費在App和手遊上的平均每週時間較去年同期大漲20%。從App類別來看，以遊戲、社交、娛樂及照片影片等應用最多，值得一提的是，TikTok名列iOS用戶消費支出的第三名，僅次於交友App Tinder及YouTube，可見行動用戶對於社群互動及內容消費比起以往更願意花錢。

另外從新App安裝量來分析，用戶在2020年第一季度下載了310億個新的App，比2019年第四季度增長了15％，其中Google Play的下載量同比增長5％，達到225億，而蘋果App Store的下載量同比增長15％，超過90億。由於用戶多半是在購買新手機後才會下載新的App使用，因此App下載高峰通常落在年末促銷的第四季，但今年第一季的下載量大幅超過上一季，顯然也是受到越來越多用戶閉關在家的時間大增而影響。

有趣的是，用戶並非都在行動應用程式商店上下載遊戲作為休閒娛樂，App Annie的報告中也看到，Google Play上的非遊戲應用程序為55%，超過總下載量的一半，而在蘋果App Store非遊戲應用程序更是佔下載量的65％，其中，「健康與健身」、「教育和商業」兩個類別的App均有3成以上的成長，顯示防疫閉關在家工作、上課期間，民眾也積極尋求適合個人需求的管理或生產力工具，維持這突如其來的宅家新生活秩序。

資料來源：App Annie、Tech Crunch

責任編輯：蕭閔云