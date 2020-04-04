你收到國家級警訊通知了嗎？清明連假各觀光景點爆出擁擠人潮，為避免群聚感染，疫情指揮中心發佈兩則警訊通知，提醒在當地遊玩國人要配戴口罩，遵守社交距離。

台灣確診人數每日逐增，清明連假多處旅遊景點出現大批觀光人潮，疫情指揮中心罕見發出國家級手機警示通知，北捷已經宣佈4月4日起未戴口罩將開罰，即日起，高鐵及台鐵各客運也禁止未配戴口罩者上車，4月5日起「雙鐵」」上也禁止飲食，不聽勸導最高罰1.5萬元。

由於墾丁等觀光景點人潮擁擠，疫情指揮中心4月4日也罕見發出「疫情警訊」通知，呼籲國人暫勿前往，維持持室內1.5公尺、室外1公尺以上距離，否則請戴口罩。

這個簡訊4日上午11:55，透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送，訊息共2則：第一則針對一般景點如阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮等。另一則針對屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點）。

避免連假成防疫破口，疫情指揮中心發佈國家級警訊通知國人注意 CDC

高鐵與台鐵禁止車上飲食，取消刊物展示

而台鐵高鐵本來自4月1日起就要求搭乘高鐵台鐵需配戴口罩，經過體溫量測正常方能搭乘，公路總局也宣布客運車需量體溫，全程配戴口罩方能搭乘。台鐵指出如遇有勸導不聽執意闖入者，將請路警或地方派出所派員協助處理，並得依據傳染病防治法開罰，依據傳染病防治法罰3,000～1.5萬元。

4月5日起將提高防疫措施，開始不販售餐飲，若無適當社交距離，也將限制飲食。

疫情指揮中心表示，搭乘大眾運輸系統如鐵、公路，即日起實施，如民眾有未戴口罩情形，車站人員將引導其至車站商店購買「布口罩」，在特殊緊急狀況下，可提供口罩，不得有未戴口罩搭乘鐵公路大眾運輸情形，上路初期對未遵守民眾將先予以勸導，不服勸導者，依傳染病防治法及社會秩序維護法處罰。

高鐵除偵測體溫外，也強制要求乘客配戴口罩，並限制飲食。 蔡仁譯攝

而在疫情指揮中心指示展開「防疫社交距離」要求後，台鐵跟高鐵宣佈為減少車勤人員與旅客接觸及避免旅客於列車上用餐引起的感染風險，4月4日起暫停列車電話預訂與票訂便當服務；4月5日起各列車停售便當，飲料與食品，同時停止交付乘客票訂或電話訂購的便當，已票訂便當的旅客請於乘車前至售票窗口退訂、或待車服人員於車上退款。

同時，車上若未能維持適當社交距離，禁止在大眾運輸系統用餐。台鐵跟高鐵將配合據以勸導旅客遵守規定勿於車上飲食，維護自我及他人的健康。高鐵更將撤除椅背網袋內之「TLife」車上雜誌；商務車廂亦暫停供應熱飲，改為提供單獨包裝之甜鹹點心各1份及瓶裝水，停止提供書報雜誌，以降低感染風險。

責任編輯：蕭閔云