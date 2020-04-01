趨勢科技發現近來在香港有一波針對iOS用戶的網攻行動，將惡意程式碼埋在誘人點擊的新聞連結裡，盜取裝置個資，稱為「毒新聞攻擊」。

疫情危機尚未解除，新的網路攻擊又再次現行。國內資安大廠趨勢科技發現，近來有一波針對香港的iOS用戶的水坑攻擊（Watering Hole），駭客會透過各種新聞報導的連結，誘導網民點擊。雖然這些連結的確會將人們帶到真正的新聞網站，卻也用了隱藏的iframe語法來載入和執行惡意程式碼。

趨勢科技表示，這些惡意程式碼會攻擊iOS 12.1和12.2的漏洞。一旦使用帶有漏洞的裝置點入這些連結，便會自動下載新的被稱為「lightSpy」的iOS惡意軟體，讓攻擊者能監視使用者的裝置、竊取裝置上的檔案。由於主要散佈方式是透過新聞網址的連結，這場攻擊行動也被稱為「毒新聞」攻擊（Operation Poisoned News）。

透過新聞連結裝後門軟體，盜竊通訊程式內的訊息資料

何謂水坑攻擊？其實就是埋伏在攻擊目標可能會去的地方，伺機展開攻擊的一種攻擊型態。據了解，這波毒新聞攻擊散布於四大香港大型網路論壇，專門利用色情相關標題、誘人點擊的頭條新聞或是疫情相關的新聞展開攻擊，甚至連香港抗爭相關資訊，也被埋有惡意程式碼。

除了新聞標題以外，連香港抗爭相關的資訊連結也是誘餌之一。 趨勢科技

趨勢科技表示，這隻惡意軟體是一個模組化的後門程式，可讓駭客遠端操縱受駭裝置上的檔案。軟體內有多項模組，分別用來竊取不同類型的資料，包含聯絡人資訊、簡訊、通話紀錄、GPS定位資訊、Safari和Google Chrome等瀏覽器的歷史紀錄等。

值得注意的是， 惡意軟體內特別設有三個模組專門抓Telegram、Wechat與QQ的訊息、聯絡人與群組成員 ，顯示這些資料是駭客的主要目標之一。

針對這項毒新聞攻擊行動，趨勢科技也通知了騰訊、Apple與Telegram等相關公司。騰訊表示，他們的微信與QQ使用者仍有小部分在使用含有iOS12.1、12.2漏洞的舊版iOS用戶，而他們也已提醒使用者要儘快將裝置更新為最新的iOS系統，並強調他們將持續努力確保其產品與服務的資訊安全。至於Apple與Telegram則尚未提供回覆。

另有針對Android裝置的攻擊，疑為同一組駭客團體

事實上，早在去年就有一波類似的攻擊行動，是將惡意程式偽裝成各種應用程式，透過Telegram的公開頻道推播給Android的用戶。該惡意程式同樣會洩露裝置的資訊、聯絡人、手機簡訊等資訊，被趨勢科技稱之為「dmsSpy」。

趨勢科技的研究還發現在2019年有類似活動針對Android裝置。可從各香港相關Telegram公開頻道找到惡意.APK檔案連結。訊息聲稱這些是各種正常的應用程式，但卻是會洩露裝置資訊、連絡人和簡訊的惡意應用程式。

趨勢科技認為這兩波分別針對Android和iOS裝置的攻擊彼此之間互有關聯性，因為控制dmsSpy的伺服器和毒新聞攻擊所用的其中一個惡意連結有同樣的網域名稱， 不排除是由同一組駭客所操作的攻擊事件。

為了避免受害，趨勢科技建議iOS用戶定期更新系統。這波毒新聞攻擊所利用的漏洞一年多前就有更新了，有系統更新習慣的用戶就能免於遭駭客入侵的風險。

針對Android用戶，趨勢科技則建議要避免在可信任的應用商店之外安裝應用程式，因為透過外部連結下載的應用程式經常會包含惡意程式碼。

若要更全面提升資安防護，也可以下載行動裝置的資安防護軟體，用多層次的安全防護功能保護自己的隱私與資料，防堵勒索軟體、詐騙網站與身份盜竊等威脅。

責任編輯：蕭閔云