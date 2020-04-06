受到疫情影響，實體零售業者的生意大受衝擊。為此，經濟部編列了1億元預算，要協助實體業者轉型電商，會有哪些平台加入？零售業者申請補助有什麼門檻？

受新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，民眾減少出門，轉而在家網購，以致全台實體店零售業績急凍。為改善這個狀況，經濟部日前編列1億元新台幣經費，協助實體店業者轉型電商。

在4月1日，經濟部公告「經濟部推動零售業上架電商服務方案補助作業要點」，編列1億元經費，預計補助1,000家零售業者，每家最高補助上限10萬元。經濟部也已經開始針對電商平台（如PChome等平台）與服務供應商（如91APP等），以及零售業舉辦辦說明會，了解業界的想法。

電商平台PChome、樂天市場、PayEasy、松果購物，以及服務供應商91APP也都表示正在積極籌備中，希望可以加入經濟部計畫。 樂天市場

經濟部不限合作服務商數量，電商平台、服務商趕寫企劃書

目前，各電商平台、服務供應商，都已經開始籌備企劃書，趕著在4月10日徵件截止之前送出申請。待審核資格通過後，預期在4月13日前零售業者就可以在「經濟部零售業上架電商服務推動計畫」網站上看到服務提供商列表，並由公告中的資訊，挑選符合自家所需的供應商，直接聯繫洽詢。

想要加入計畫的電商平台、服務供應商除了必須符合經濟部開出的資格（應設立3年以上、實收資本額或資本總額5百萬新台幣以上、且登記有相關的營業項目）之外，還必須在企劃書中說明所提供的服務內容、收費方式。

經濟部商業司指出，目前已有超過10間服務商已經送件。電商平台PChome、樂天市場、PayEasy、松果購物，以及服務供應商91APP也都表示正在積極籌備中，希望可以加入計畫。

經濟部商業司說明，將請到業界專家來審核電商平台、服務供應商的資格，不過主要的標準以設立時間、資本額、是否有登記營業項目為主；且不限招募的服務商數量。

經濟部編列預算，要幫實體業者上架電商。 經濟部

零售業加入計畫要符合什麼條件？怎麼申請？

在4月13日後，想要參與計畫的零售業者就可以在「經濟部零售業上架電商服務推動計畫」網站上，挑選適合自家的平台、服務供應商與方案內容。不過，實體零售業者也必須要符合一些條件才能申請。

首先必須有辦理公司登記、商業登記或有限合夥登記的本國營利事業，並一定要有在營運中的實體店面。另外1家零售業者僅能與1家服務提供者簽約、選擇1種方案、補助1次。 若零售業者已向經濟部申請「餐飲業上架外送服務計畫」之補助，也不能再申請。

值得一提的是，目前在「經濟部零售業上架電商服務推動計畫」網站上指出，「有實體店也有電商店的零售業者」也可以申請補助。經濟部商業司表示：「有實體店也有電商店的零售業者」並不排除在計畫補助之外，但在電商平台、服務供應商向經濟部送出補助款項申請時，經濟部將優先補助「有實體店但沒有經營電商」的業者。

責任編輯：陳映璇