口罩實名制2.0宣布上線之後，超商成為取貨指定通路，四大超商紛紛祭出各種優惠搶人，就連超市業者也想分一杯羹，究竟口罩客可帶來多大商機？

由政府大力推動的第一波口罩實名制2.0網購，已進入取貨流程，99萬名透過網路成功預購的民眾，陸續前往四大超商取貨。

目前已經確定，未來至少會有3波線上口罩預購，並將逐漸跟上實體藥局「每人每7天可購買3片」的節奏。第一波與第二波的預購，政府都開放了223萬組的口罩額度；也就是說， 未來每7天，將會有233萬人次進到超商之中 。

在宣布第一波將在四大超商取貨後，行政院副院長陳其邁就在Facebook透露，「超市型態的全聯、美廉社都已經來跟政府洽談合作，願意成為民眾取貨的據點，目前已經展開相關技術面的討論。」

究竟是什麼原因，讓超市業者也搶著想成為口罩2.0取貨點？答案，無疑是口罩客帶來的紅利。

萊爾富領先其他超商業者，率先推出手機App領口罩功能。 萊爾富

口罩過路客帶動現煮咖啡、其他品項至少一成業績

四大超商成為口罩取貨通路，最直接的影響就是增加來客數。不過，這些口罩過路客，能為超商提升多少營收？

萊爾富觀察，以26日上午、已有近3成的民眾完成口罩領取的數字來看，預期第一波的口罩預購，可望為門市帶來1～2成的業績。

超商龍頭7-ELEVEN也看好這波商機，由於到門市領取口罩可享指定商品（包含維他命、礦泉水、濕紙巾等等）加購優惠，將帶動相關品項業績成長至少1成以上。

全家便利商店指出，由於領取口罩享有咖啡買一送一優惠，預期可帶動現煮咖啡業績成長1成。

OK超商則說，口罩領取人潮將帶動來客數增加1成，進而提升現煮咖啡業績成長1成。

加碼回饋點數！萊爾富、OK超商趁機增加會員數

四大超商業者都有推出自家的會員App，而超商App中的商品預售、累積點數功能，都是讓消費者重複選擇同一間超商消費的原因。

目前全家便利商店的會員數達1,100萬，是四大超商之首。7-ELEVEN也預計將在今年突破千萬會員。相較之下，萊爾富的350萬會員與OK超商的150萬會員規模小了許多。但是在這一場口罩取貨的軍備競賽中，萊爾富與OK超商因為一塊布局較早，展現了不小的野心。

像是萊爾富就率先推出了Hi-Life VIP會員App可領取口罩的功能，民眾線上預購口罩後，到門市取貨時，就不用再到多功能事務機領取小白單，只要打開手機中的會員App，就可以領口罩。

隨後，OK超商也跟進，在自家App中導入了同樣的功能。不只如此，這兩家超商也都針對口罩客，加碼回饋會員點數。

萊爾富指出，透過領取口罩的功能，以及相關的優惠方案加持之下，預計三波口罩預購可帶動新增會員數成長約5成。

全家目前擁有1,100萬名會員，是四大超商中會員數最多的。 全家

以全家便利商店的經驗來看，會員貢獻大約占整體營收的3.5成，而且還在逐漸成長中。把口罩客引導到自家App中之後，往後可以推播行銷訊息、鼓勵消費者集點，把過路客慢慢經營成熟客。這對於超商業者來說，經營會員無疑是提升整體營收的好方法，也是必須要經營的方向。

責任編輯：林美欣