只要你想得到的商品eBay都有！不同於亞馬遜，eBay賣的不只是商品，對消費者來說，是找尋歸屬感，是收藏家的天堂。

不久前eBay公布了2019年賣出最貴的一項商品，那就是有人以460萬美元的代價，競標贏得了和股神巴菲特吃一頓午餐的機會。付出這麼高的代價買個和股神吃頓飯聊天的機會，至於是在哪裡吃或吃什麼，也許都已經不重要了。不過巴菲特非常平實，這頓午餐通常是在速食店叫個漢堡就可以打發，絕對不會讓你花大錢。這項傳統已經進行了20年，每年都是以200萬以上售出。2019年是有史以來售價最高的一次。不過這是個慈善活動，所得款項都是全數捐出，eBay和PayPal也不好意思抽取平台手續費。

2019年eBay賣出第二高價的商品，是一張40萬美元的世界球王簽名棒球收集卡。光是這一筆交易，eBay就抽了近3萬，PayPal也沾了1萬的光。亞馬遜雖然壟斷全美49%的電商市場，因為涉及進貨、存貨、出貨及送貨的程序，電商部門過去一直虧錢，直到近幾年才轉虧為盈。所以他們在電商賺的其實是血汗錢。電商市場排名老二的eBay因為只提供平台服務，不涉及貨品處理，交易金額雖然遠比亞馬遜小，但利潤卻非常豐厚，錢賺得可算是竊竊私喜。

eBay是全世界商品樣數最多的網站

eBay跟亞馬遜最大的不同就是存貨的樣數。亞馬遜貨架上大約有6億項商品，但這包括過去所有賣過的商品。這裡面很多都已經沒有存貨，或不再生產──也就是只能看不能買。亞馬遜沒有下架的觀念，只要曾經出現在網站連結就有效，商品也會被納入統計。

eBay不同，他們共有13億項商品，而且都是在貨架上立即可以買到的商品。已經賣掉或是下架的商品，都沒有包含在內。一般相信，如果把同一商品的不同規格也納入統計，即使不算數量，eBay貨架上的總商品數應該超過20億。所以就商品的廣度而言，eBay毫無疑問是世界之冠。

他們的貨架上無奇不有，原因是近2億的用戶，每一個都可以成為賣家。任何人都可以把家裡奇奇怪怪的東西搬上貨架，所以他們最常打的兩句廣告用語就是：「只要你想得到的eBay都有」和「如果連eBay都找不到，或許這東西根本不存在」。

我特別做了個小測驗，上eBay搜尋「響尾蛇尾巴」和「二戰德軍鋼盔」，結果響尾蛇尾巴出現了300多個，德軍鋼盔出現了500多個。接著我加碼搜尋「有彈孔的二戰德軍鋼盔」，居然還真的找到了好幾頂。接著我又試了「戰車履帶」，結果也出現了600多個真實的各型戰車履帶環節。

eBay的存貨止於你的想像。他們的廣告並沒有誇大。

消費者不是在購物，而是在找尋「歸屬感」

在科比．布萊恩墜機之後，eBay所有關於他的紀念商品立刻大熱賣，短短4天就超過300萬美元。如果在eBay搜尋欄打入「Kobe Bryant」你隨時會看到超過8萬項商品。

對於收藏家，eBay毫無疑問會是天堂。

我有一個朋友收集古董鐘，他可以一次花幾個小時沉醉在eBay的網頁裡。那已經不是在購物，而是在找尋歸屬感。 過去也認識一位老同事，專門在eBay收集棒球紀念卡，家裡的總收藏價值超過200萬美元。我談不上是玩家，但很熱衷於登山車配備升級更新。家裡車庫吊掛著三輛登山車和整個櫃子的零件……這些全都是過去10年在eBay買來的，而且幾乎每一個都是千里迢迢來自台灣。我在eBay購買已經不是為了需要，而是為了過癮。無聊或心情不好的時候，我都會想過去逛逛──這就是eBay貨架的特殊魅力。

在eBay到底能夠買到什麼怪東西？

eBay的貨架無奇不有，他們的經典標語也是如此宣告世人：「只要你想得到的eBay」、「如果連eBay都找不到，或許這東西根本不存在」！ ShutterStockStudio via shutterstock

歐美的媒體不定時都會報導──在2015年eBay滿20歲的時候，英國《獨立報》列出了過去20年eBay所有出現過的怪異商品。維基百科也專門奉獻一頁給eBay的怪商品。這裡面有成功售出，也有因為不合法而下架的。現在我把過去20年所聽說、眼見和讀到的稍略整合一下跟大家分享。

那些從沒被賣掉，或因故被下架的怪商品

航空母艦

2003年巴西海軍一艘退役的航空母艦在eBay上架。當時我還上網跟著湊熱鬧。記得內容描述是航空母艦已經沒有動力，也沒有武器系統，但是可以買來當作「私人浮島」。產品上架後一路競標到600萬美元。其實對有錢人來說，花這點錢買一個世界獨一無二的私人小島實在很值得。

F-18戰機

2004年一架能夠飛行的F-18戰機在eBay以900萬美元上架，當然武器系統已經拆除。最後因為美國政府插手阻撓未能售出。當時美國空軍公開警告買家，飛機可以購買，但只能在軍方機場起降，而且政府不會核發任何許可證。

整個工作團隊

1999年矽谷有人在eBay上架整個工作團隊，包括經理和六名工程師。他們願意全部投靠到得標的任何其他矽谷公司。

太空梭殘骸

2003年哥倫比亞號太空梭在返回大氣層時瓦解，太空人全數罹難。事件發生後不到半小時，墜毀地點的德州就出現太空梭殘骸競標。NASA隨後立刻要求eBay下架，因為這是屬於聯邦竊盜罪。

紐西蘭

2006年有一個澳洲人把整個紐西蘭搬上貨架待售，以一分錢澳幣開始競標，被下架的時候已經標到3千美元。

埃及總統

2016年埃及總統在eBay被人上架出售，原因是先前他曾宣稱願意賣掉自己來改善埃及的經濟。

臉書帳號

2018年一個住在倫敦的年輕人，把在臉書的帳號下載到USB記憶卡放上eBay出售，這裡面包括所有他post過的訊息和照片。商品在下架前曾飆到393美元。

小甜甜布蘭妮嚼過的口香糖

2004年小甜甜布蘭妮嚼過的口香糖在eBay上架。消息曝光後立刻出現好幾則類似的商品，價錢從數十美元到數萬美元不等。這些最後通通沒有售出，因為沒有人知道到底哪一個才是真的。

從上面這些例子我們可以看出eBay每一秒鐘都有無數的違禁品企圖走私上架，或者雖非違禁品但極具爭議性。這些大部份都仰賴AI瞬間就被自動下架，剩下少數的漏網之魚就必須仰賴大量的人力來檢視。

還有這些成功被賣掉的

好萊塢地標

建立於1923年的好萊塢地標Hollywood字牌，因為損毀必須拆除，在2005年以45萬美元售出。

孩子的命名權

2009年美國阿肯色州一位婦女把她即將出生的嬰兒命名權放在eBay競標，最後以6,800美元售出。

鬼鎮

2009年德州一個無人居住的鬼鎮被拿上eBay拍賣，起標價是88萬美元。因為不是公開拍賣，最後多少錢賣出無人得知。不過買家最後把小鎮改成專門經營婚禮的度假勝地。這只是多次城鎮上eBay拍賣中的一次。

吃剩的早餐

著名搖滾歌手Justin Timberlake吃剩的早餐在2000年以1千美元售出。得標的是一位死粉，她說要把那份早餐乾燥處理永遠封存起來。

額頭上的廣告權

美國一位工程師把自己的額頭當做活廣告放在eBay上拍賣。他願意用臨時性的紋身把廣告刺在額頭上30天。最後一家專門治療打鼾的醫療公司以3萬7千元得標。

出售自己的過去

2008年一位澳洲男士為了重新歸零再出發，把自己所有的一切全部放在eBay拍賣──包括他的房子及所有的財物。最後他成功地把自己的一切以30萬元出售，兩袖清風地去追求自己最想做的100件事情。

鬼魂附身的拐杖

2004年一位六歲的兒童深信已故祖母的鬼魂附身在她遺留下來的拐杖上，而由母親出面把拐杖放上網拍賣，最後以6萬5千元賣出。

腎結石

2006年電視影集「星際迷航」知名演員的腎結石在eBay以2萬5千元售出。

鬼魂附身的娃娃

這種商品在eBay早已不是新鮮事。你可以上去隨便搜尋「haunted doll」就出現好幾千個，售價從數十元到數百元不等，甚至最高曾經有7千元售出的。我從來不曉得世界上有這麼多鬼，而且可以公開買賣。

貞操

2012年一位巴西處女以78萬美元的高價成功出售自己的貞操。得標的是一位日本人。另外在英國也有一位18歲的少女以50萬英鎊的代價出售自己的貞操以換取學費，得標的是一位商人。不過最後他付了錢卻不要求履行義務，他說他只是想幫助這位年輕人。

一包空氣

2015年有人拿了一場知名搖滾演唱會上取得的一包空氣，以5元美金起標拍賣，最後竟然以6萬5賣出。看到這裡，你不覺得世界上到處都有瘋子嗎？

裝了鬼的瓶子

2003年eBay出現了一個非比尋常的商品。賣家說他的朋友在一個古老的墳場裡挖出一個木盒子，裡面有兩個含有黑色氣體的瓶子，其中一個稍後不慎摔破，裡面不明的黑色氣體立刻擴散出來。當天晚上他的朋友就遭受黑色氣體的攻擊。他深信瓶子裡裝的是鬼魂，買家對於後果必須自行負責不得追究。由於內容言之鑿鑿，這則商品立刻在網路上瘋傳。這個裝了鬼的瓶子以99美元美起標上架，最後以5萬美元結標。不過買家最後食言落跑。

咬了一口的麵包

這應該是eBay有史以來最著名的商品。2004年一片10年前烤焦的起司三明治在eBay上架，引起了另一場網路騷動。這是一片在1994年烤焦的起司麵包。當時住在佛羅里達州的一位婦女烤了一片起司三明治，在送進嘴裡咬了一口之後，愕然發現烤了半焦的麵包上竟然呈現著聖母瑪利亞的圖像。2004年她決定把這片咬了一口的十年老麵包拿上eBay拍賣，最後以2萬8千元，由拉斯維加斯一個叫做Golden Palace的賭場得標。一直到今天，那片麵包還展示在賭場大廳裡。有機會到了拉斯維加斯不妨過去看一看。

經過這一次爆紅的拍賣之後，eBay陸續又出現其他各種神跡麵包之類的商品，甚至有人發明了可以製造神跡的烤麵包機上網拍賣。2008年，一個跟美國伊利諾州形狀一模一樣的玉米片以1千3百美元賣出。

網路的瘋狂在eBay完全表露無遺。不過除了瘋狂，也不乏有趣與感人的一面。

以及這些有趣的東西

最貴的一筆交易

eBay有史以來售價最高的商品是2006年以美金1.6億售出的超級豪華遊艇，買主是一位俄國富商。算算光是這一筆交易，eBay就抽了1千1百萬美元的手續費。

暗藏玄機的照片

也許你從來沒有注意到，eBay上很多商品照片都暗藏著賣家的裸體照。這不是什麼色情交易，而是無心的倒影曝光。這其中最有名的插曲就是2013年一個英國人拍賣家中的茶壺，在照相的時候沒有注意到自己的裸體倒映在光亮的茶壺上。隨後有人開始注意到，只要會反光的商品，都可能會出現這種現象。包括電視、汽車、玻璃製品和餐具。當然我懷疑有些根本是故意的，同時也很好奇為什麼這麼多人在家裡都不穿衣服。eBay在社區網頁上，還特別以輕鬆的口吻提醒賣家照相的時候，要稍微注意一下個人隱私。如果你實在閒著無聊，不妨上eBay找找看，說不定會發現一些有趣的照片。

eBay的第一項商品

eBay所有商品都有序列編號，從1號開始現在已經到達天文數字。這個天字第一號的第一項商品也就是eBay成立的由來。

1995年勞工節的周末長假，一位名叫奧米達的軟體工程師有一支壞掉的雷射筆想拿上網拍賣，但不得其門而入。最後他決定自己來。他利用三天假期寫了一堆程式，設立了一個簡單的網站，照了張照片，把雷射筆放上去拍賣。當時他很明確地提醒買家雷射筆是壞的。

出乎意料之外的是，雷射筆很快就以美金$14.83的高價賣出。奧米達當下立刻意識到，把全球每一個電腦用戶都變成買家和賣家，將是一筆天大的商機。eBay於是就這麼成立了。2015年和PayPal分家之前，連同所有子公司在內，eBay一共雇用了3萬5千多名員工，製造了市值850億美元的帝國。

坊間很多人都聽過雷射筆的傳說，但沒人知道它流落何方，也沒有人知道那個天字第一號的買家到底是誰。

2015年已經退休的神秘加拿大買家在電視上看到eBay即將慶祝20周年，決定親手把雷射筆送回來……所以經過了20年，兜了一大圈，第一號商品又回到老家。今天，那支雷射筆就展示在eBay的訪客大廰內──而且仍舊是壞的。

責任編輯：陳建鈞

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