新創公司柏勝生技（BluSense Diagnostics）開發可攜式檢測平台，與丹麥第二大醫院執行武漢肺炎病例臨床驗證，初步達成9成準確率。

台灣防疫再傳捷報！不只前線快速檢測技術持續出現突破，國內廠商也成功研發能掌握「無症狀」患者的新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）檢測設備。

暨月初國家衛生研究院宣布開發15分鐘快篩試劑後，新創公司柏勝生技（BluSense Diagnostics）今（8日）展出可攜式檢測平台，僅需1滴血，能在12分鐘內得知武漢肺炎檢測結果，產品主要用在兩面向：社群回溯與疑似無症狀患者、確認病患是否無傳染力，符合出院標準。

這套設備預計5月取得歐盟CE認證，目標6月通過台灣食藥署許可，協助抗疫。

與丹麥第二大醫院臨床驗證，準確率達9成

柏勝生技成立於2014年，是台灣與丹麥技術合作而生的新創公司，經過科技部萌芽計畫補助，獲得台安生技與廣明光電投資6成股份。柏勝的研發基地位於哥本哈根，軟硬體研發與設備生產則在桃園。

在武漢肺炎爆發前，柏勝即專注於傳染性疾病檢測，其登革熱檢測系統已取得歐盟認證，並開始銷售。「我們一直在新興傳染性疾病練兵，茲卡病毒（登革熱）快篩才剛獲得800萬訂單，」台安生技總經理林世嘉表示。

柏勝生技表示，滴血檢測設備可取得定量、高靈敏度與專一性的檢測結果。 吳元熙攝影

柏勝之所以能在3月初快速開發武漢肺炎血清檢測設備，除了有過去的檢測平台基礎，廣明的藍光光碟機生產技術也幫了大忙。

若有疑似個案出現，護理人員會以採血針先取出血液檢體（30 ul），接著滴入試劑，把試劑倒進檢測碟片後放入平台設備，在不需進行離心等前處理的情況下，可在短時間檢測患者身上是否有感染初期（IgM）、中後期（IgG）會出現的抗體，了解對象是否處於恢復期、處於何種感染階段，或者曾被感染。

柏勝與丹麥第二大醫院（Hvidovere hospital）日前執行初步臨床驗證，在15個盲測案例中，達到9成檢測準確率。

柏勝生技執行副總經理孫偉芸表示，相較茲卡病毒出現較久，能經過3千個病例檢驗，團隊已與義大利醫院談好合作，將驗證200個武漢肺炎病例，逐步增加產品準確率。

柏勝生技執行副總（右）孫偉芸表示，目前檢測碟片是在丹麥生產，但未來會在台灣製造。 吳元熙攝影

COVID-19檢測方式突破！快篩、驗血差在哪？

武漢肺炎的主要檢測方式為「PCR核酸」，需專業人士操作，取得鼻咽、咽喉擦拭液、痰液或下呼吸道抽取液檢體，需4小時才能取得結果，且現階段要確認病患是否能出院，需經PCR 3次檢測陰性，對醫檢實驗室、醫療人員都是沈重負擔。

柏勝生技表示，透過血清測試得到定量檢測結果，了解病患抗體的變化，能作為醫院判斷出院與否的參考依據。

孫偉芸表示，過去3個月來，歐洲共有50多家公司推出PCR快篩產品，但由於受限採檢程度，精準度有其侷限性，柏勝希望在疫情延燒之際，以台灣技術幫世界盡一份心力。

責任編輯：陳映璇