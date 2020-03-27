台大醫學院宣布，開發出可在30秒篩檢「無症狀」肺炎患者行動檢測儀，能從數值中發現個案的肺部浸潤與積水情況，期待用於機場進出，快速判斷民眾是否感染。

「今天新增XX例確診個案。」中央流行疫情指揮中心記者會每日更新新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，其中「境外移入」案例多寡，成為民眾矚目焦點。

要做到有效防堵，得跟時間賽跑。

台灣現行方式，是採用病毒核酸檢測（Real-time, RT-PCR），透過喉頭、鼻咽拭子採取檢體，送往實驗室分析。一般來說，最快可在4-6小時內完成檢驗。

暨中央研究院開發武漢肺炎快篩試劑，有機會於量產後，成功在15至20分鐘得知檢測結果，台大醫學院今（27）天也宣布開發可在30秒篩檢「無症狀」肺炎患者行動檢測儀，能從數值中發現個案的肺部浸潤與積水情況，期待用於機場進出，判斷民眾是否有相關症狀。

吳元熙攝影

這項設備由台大醫學院醫材影像研究所教授林世明、曾文毅與李嗣涔等師生團隊共同開發，透過耳罩般大小的儀器，在人體肺部兩側產生電場頻率，監測30至45秒後，由系統分析相關數值，是目前世界唯一用定量量測肺部陰影方式，可直接檢測出肺炎患者的非侵入性裝置。

部分國際醫學期刊指出，武漢肺炎患者染病第一到第二天就具有傳染能力，但平均至第五天才會有症狀出現。

台大醫學院表示，肺炎跟其他呼吸道感染並不相同，最可怕的是會出現肺部浸潤情況。如果病毒刺激肺部讓肺部發炎，一顆顆的肺泡囊裡會充滿膿血跟水，而這種肺部浸潤狀況，通常代表肺部局部發炎，免疫系統為了運送免疫細胞過來，甚至造成肺部水腫，並向外擴散。

目前，醫院若要檢測肺炎患者的肺部浸潤與肺部積水程度，必須利用X光和CT（電腦斷層掃描）。然而大量的X光線對身體抵抗力差的肺炎患者會構成健康風險，且檢測設備也並非輕便、方便使用的裝置。

武漢肺炎30秒行動篩檢儀。 吳元熙攝影

吳元熙攝影

台大醫學院指出，SARS及新冠狀病毒容易刺激肺部、免疫系統，引起肺部積水，近期在死亡案例解剖上，看到大量黏液塞滿肺部狀況，就屬於標準的患後狀態。這些接受肺部電腦斷層掃描檢查的病患中, 有超過70~80%病患有肺炎症狀，包括毛玻璃狀（ground glass）陰影與兩側斑片狀（patchy）陰影。

林世明解釋，肺浸潤在25-250cc時並無症狀，而現行的核酸檢驗必須在上呼吸道有病毒才能檢出。因此，利用量測肺部發炎陰影狀況，可有效提前篩檢出是否為武漢肺炎的前期症狀。

他說，此款手持性肺炎篩檢儀為非侵入、無傷害性的檢測裝置，原先將技術用在心臟衰竭檢測，由於歷經SARS考驗，讓團隊共同思考，這次能否將原理用在肺部，才會在最短時間內催生出三台武漢肺炎行動篩檢儀。

由於儀器內電路板需由人工調整，預估月產能約為150台。目前，台大醫學院團隊已和台灣、美國有關單位詢問，是否能獲得「醫療器材認證特許」，希望能在短時間內協助防疫。

責任編輯：蕭閔云