美國武漢肺炎疫情持續升溫，業務繁忙的亞馬遜為降低員工感染風險，也祭出鐵腕措施利用AI技術監控員工保持社交距離，違者恐面臨解職懲處。

在美國新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續升溫時，亞馬遜在防疫中扮演重要的角色，從衛生紙、洗手液到食物、在家辦公用具，民眾足不出戶時所需要的一切，幾乎都由這位電商巨頭操辦。

在這樣的環境下，儘管亞馬遜擔綱維繫民眾日常生活所需的重責大任，旗下員工卻也暴露在感染武漢肺炎的風險之中。《路透社》指出，亞馬遜至少有19間倉庫傳出工作人員確診的消息。

為確保物流倉庫不會成為防疫破口，亞馬遜正嚴格要求員工保持「社交距離」，並透過鏡頭以機器學習技術監督員工是否遵守規範，違者可能面臨警告甚至解職。

美國疫情嚴峻，亞馬遜用機器學習技術強烈要求員工保持距離

截至4月7日為止的資料，美國武漢肺炎確診案例已經突破36萬人，並有超過1萬人因此死亡，雖然川普政府未宣佈全國性的禁足令，目前已有超過40個州要求民眾待在家中避免出門，防止感染繼續擴大。

疫情中亞馬遜業務更顯繁忙，為了保障員工健康，電商巨頭已祭出多項措施防疫。 Amazon

亞馬遜因此成為全美最繁忙的企業之一，日用雜貨類訂單較往常成長50倍。足以比肩特殊節慶的物流需求，也讓亞馬遜前陣子宣佈廣徵10萬名員工應對疫情，並暫時停止防疫物資外的商品入庫。

與此同時，亞馬遜也擔憂忙碌的業務可能導致疫情滋生，嚴格要求員工保持6英呎（約1.8公尺）的社交距離，違者第一次會被警告，第二次很可能就得捲舖蓋走人。

根據《CNBC》報導，亞馬遜發言人表示，有部份員工刻意違反公司明確的社交距離規範，此舉害人又害己，「我們正採取嚴格措施保證各地工廠員工的健康與安全，他們在這場危機中，為社會扮演至關重要的角色。」

4月初時，亞馬遜全球營運資深副總裁克拉克（Dave Clark）在一篇文章中提到，他們已開始利用機器學習技術，透過倉庫內的鏡頭來確認是否有按照規範避免近距離接觸。

AI監督、嚴厲措施是好是壞？員工看法不一

這並非亞馬遜首度利用機器學習技術監督員工，2019年時，外媒《The Verge》曾獨家拿到一份文件，裡頭寫到亞馬遜利用這些自動化技術監督員工的產能，並在員工效率不濟時提出警告，如果屢次被提醒，那可能就得回家吃自己。

這項技術曾在當時引發強烈爭議，非營利組織自力更生研究所（ILSR）共同負責人米切爾（Stacy Mitchell）就提到，「我們時常聽到亞馬遜員工說，他們就像個機器人一樣被對待，時時刻刻受到這些自動化系統的監視與督導。」

這套系統能在沒有人類主管經手的情況下，為每位員工撰寫工作效率報告，自動化決定員工的去留。也因為系統在背後監控，更有員工害怕成果沒達標、考績不理想，而不敢喝水、上廁所。

本次亞馬遜計畫用於防疫的機器學習技術，某種程度與過去這套監督員工效率的系統似乎有幾分相似。不過《CNBC》訪問位於不同倉庫的幾位員工，每個人對於這項措施的看法不一。

亞馬遜張貼文宣，呼籲員工彼此保持6英呎的社交距離，降低感染風險。 Amazon

位於密西根州當地倉庫的員工匿名透露，他們對這項系統感到擔憂，害怕這些規範會不恰當地應用在員工身上，管理層則可以豁免，他發現有些經理無視規範但沒有被懲罰，員工則因未保持社交距離而被警告。

伊利諾州一個倉庫的員工則認同亞馬遜的作法，讚賞公司為確保員工維持社交距離採取行動，且不光是利用機器學習技術監督，地板上也用膠帶明確標示，方便員工維持一定空間，同時員工餐廳也重新佈置，避免員工不會相依而坐。

提供防疫用品、接觸篩檢工具供應商，亞馬遜從各面向保障員工健康

除了這項監督社交距離的制度外，亞馬遜在一篇文章中提到，為保障員工健康安全，他們現在已推出體溫檢測措施，並持續提供員工口罩、殺菌濕紙巾及洗手液等衛生用品。

另外，《路透社》提到，亞馬遜已經與兩間醫療器材公司合作，計畫為員工推出肺炎篩檢測試，雖然詳情仍不清楚，但這正是疫情爆發後員工對公司的主要訴求之一。

醫療器材供應商雅培透露，亞馬遜的確有與他們聯繫，希望能合作提供員工篩檢服務，不過官方發言人提到，雖然他們知道確保員工安危現在對許多行業都至關重要，但目前希望能將重心放在第一線的醫療人員身上。

雖然這番話似乎意謂著，亞馬遜的請求已被婉拒，但在得知公司開始採取行動後，旗下員工的不安或許能稍稍弭平。3月底時，亞馬遜部份員工才因不滿防疫措施而罷工，顯然這位電商巨頭已不得不加快推動防疫措施的腳步。

資料來源：CNBC、Amazon、Reuter

責任編輯：陳映璇