勤益科技大學資訊管理系教授翁國亮，發表「全外氣自然空調系統」，僅需成本設備15～50萬元，便能將一般病房改造成負壓病房。

當新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診、疑似案例快速增加時，醫院是否有足夠的隔離設備，將成為掌控疫情關鍵點。

勤益科技大學資訊管理系教授翁國亮研究團隊，今（25）日發表「全外氣自然空調系統」，首創「熱交換技術」，利用建築物內外的水蒸氣分子壓力差回收、製造冷能， 強調比現行負壓隔離病房的空調系統，更能杜絕空氣交叉污染，且僅需成本設備15～50萬元，便能將一般病房改造成負壓病房。

相較於現有空調設備，抽取醫院內空氣製造負壓，翁國亮團隊技術從室外引進氣流，與傳統方式有很大不同。 吳元熙攝影

秀傳醫院原有6張負壓隔離病房，目前正與翁國亮團隊合作，已成功將檢疫站（戶外貨櫃屋，隔離疑似案例）改裝為微負壓環境，並預計於4月初完成改裝，新增一間負壓隔離病房。

備戰疫情，台灣負壓隔離病房共1,100床

負壓隔離病房是什麼？簡單說，是能隔離具有高度傳染性（空氣傳染）患者的病房。空調系統製造出比大氣壓略小的房內環境（微負值），能讓空氣只進不出，不會從門口外洩。一般來說，病房裡空氣會從專屬出風口抽出，透過風管集中到頂樓，經由濾網過濾後，才排放到外界。

相較於現有空調設備，抽取醫院內空氣製造負壓，翁國亮團隊技術從室外引進氣流，與傳統方式有很大不同。

2002年爆發SARS事件，台灣開始重視負壓隔離病房建置，至今約有1,100床，相較於南韓的1,000床、日本1,800床，從總人口數量來看，資源相對充裕。

中央流行疫情指揮中心疫情監測組長周志浩日前指出，至本月18日為止，台灣仍有「過半」負壓隔離病房空床，請民眾不需擔心。

秀傳醫院亞洲遠距微創手術中心院長黃士維認為，在疫情穩定控制的狀況下，確實不需恐慌，但如果像義大利單日確診人數衝上6千多人，就需要以超前佈署角度思考各醫院設備量。

依照衛福部規定，負壓隔離病房為了讓房內氣壓低於外部，需設置防止負壓失效的緩衝「前室」（連接病房的小房間），因此造價昂貴，依設備需求不同，再加上需考量大樓抽風管設計，成本約在300萬至800萬之間。

翁國亮指出，全外氣空調的氣擬捕捉技術，可確保引進戶外空氣時為密閉狀況，不會讓室內空氣外流。 吳元熙攝影

台灣技術超前佈署，「全外氣」負壓

現行負壓隔離空調設備，透過風扇執行進氣與排氣，由於進氣跟排氣管中間負責分隔氣流的隔板材質為「高滲透性」，在能量轉換過程裡，室內排出空氣的水分子容易滲透至引入的新鮮空氣中，易造成空氣交叉污染問題。

翁國亮表示，全外氣自然空調採用抗鏽防腐隔板，完成分隔進氣與排氣管道，能避免同樣情況出現。另一方面，採用全外氣自然空調建置負壓隔離病房的費用也較低，約在250萬至300萬之間。

他強調， 這套系統的強項更在於醫院內部防護、社區防護，由於設備成本僅約15萬元，也適用於校園、健身房、診所等空間。

這項空調技術，屬於科技部價創計畫。至目前為止，價創計畫共有19件技術案衍生成立新創公司，募資金額18.9億元、估值47.7億。

科技部次長許有進表示，將持續盤點學界能量，支援防疫。

責任編輯：陳映璇