疫情重擊航空業，蛋星宇早就重啟貨運業務，也順利完成23.5億元增資，在疫情底下，靠著關鍵兩招繼續增加公司收入。

星宇才風光開航不久，就碰上新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情爆發，各國紛紛祭出鎖國政策，3月中旬，董事長張國煒也做出全部航線停航的決定。

發言人聶國維總是笑著對記者說：「我們影響真的不大。」張國煒更顯得老神在在。

原來，星宇早就重啟貨運業務，23.5億元增資也水到渠成，在疫情底下，靠著這關鍵兩招繼續增加公司收入。

第一招：啟動貨運航班飛越寒冬

3月中旬宣布停航後，不到一個禮拜，星宇客機機腹載著滿滿的貨物，飛往馬來西亞檳城。緊接著本月，另一架滿載貨物的飛機，飛向了澳門。

疫情衝擊載客，然而星宇持續忙碌。發言人聶國維表示，目前檳城、澳門兩航點都有不定期的貨運航班，另一航點峴港，則因為貨運需求小，目前沒有貨運規畫。也因此，就算星宇不載客，也能讓飛機持續運轉，增加現金收入。

受到客機數量大減影響，航空貨運市場一櫃難求，許多客機紛紛投入載貨行列，目前共有兩種方式。

1. 航空公司原有的航線，經過申請後，能利用客機機腹的貨艙載貨，客艙內不需有空服員。

2. 民航局提出「客機轉貨機」新方案，業者只要申請，不只是貨艙，客艙內的走道、行李櫃都能載貨，星宇表示：「目前仍以機腹載貨為主，是否提出客艙載貨申請，內部仍在評估。」至於貨運生意能補足多少營收，星宇表示目前並沒有相關數字。

發言人聶國維表示，目前檳城、澳門兩航點，都有不定期的貨運航班，另一航點峴港，則因為貨運需求小，目前沒有貨運規劃。 星宇航空

對於航空業在疫情之下陸續停飛減班，航空業開南大學空運管理學系系主任盧衍良分析，飛機停飛，航空公司可能面臨人員專業資格的維持問題。根據航空器飛航作業管理規則（AOR）第162條，正駕駛員、副駕駛於最近90日內，至少要在其檢定機型航空器，做到任一航路起飛及降落三次的紀錄，航空公司才能派遣其擔任機長。

貨運需求旺盛下，航空公司既可以維持收入，又能避免機師飛行時數不足，導致技術可能生疏的問題。不過盧衍良認為，星宇的劣勢在於，目前只有3台窄體客機，能載貨的空間、數量有限，較吃虧。

第二招：逆勢增資23.5億，七成星宇人相挺

星宇原本是張國煒一人獨資，今年2月順利完成23.5億元增資後，實收資本額擴張到83.5億元。

發言人聶國維證實，其中有5億元由能率集團參與增資（持股占比6％）；另外有3.5億元是員工認股，每股認購價為10元，有高達七成員工參與認股，剩下才是張國煒的資金。

星宇成立以來一直由張國煒獨資，這次增資完畢後，有了其他股東參與。聶國維表示，星宇設定的資本額為300億元，目前也才83.5億元，接下來還會有增資計畫，不過時間點最快會落在明年。

在23.5億的增資中，有3億5000萬元，是員工認股，每股購價為10元，有高達七成員工參與。 星宇航空

備銀彈抗疫情，學者：可視為延後開航

相較於其他業者，星宇的機隊規模與員工數都比較小，自然受到的衝擊也沒那麼巨大。

盧衍良分析，一家新成立的航空公司，在開航的前5~10年注定燒錢虧損，不必期待有盈餘，因此，業者通常會備妥5~10年營運的資金。

以一般全服務航空公司來說，營業收入主要來自客運（賣機票）、貨運、機上商品販售、行李超重費，以及模擬客艙租賃、退換票手續費、維修、地勤、機上雜誌廣告等其他收入。

每月需支出的固定成本，包括人事、保險、利息、折舊，以及租機費用等；此外，油料、維修、機場使用費、艙勤服務費、傭金費用、空勤組員服勤費用等，則屬於變動成本。

他指出，星宇在籌備過程中相當順利，像是開航必須經過的「五階段驗證」，時程完全沒有延遲，迅速過關。現在雖然疫情干擾，不過換個角度想，若是前面驗證程序時間拉長，說不定現在都還沒開始營運，「現在的狀況，可以視為延後開航。」盧衍良分析。

張國煒靠著貨機生意與增資備足銀彈，成為在疫情危機時刻，還能一派輕鬆的關鍵。

責任編輯：張庭銉