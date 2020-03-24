要解決民眾對充電的焦慮，光有設備還不夠，裕電祭出四大策略，不只要提供好的充電體驗，還要打造「充電商機」。

「今年是電動車的引爆原年，」裕電能源車電事業處協理王柏棠興奮的說，他觀察，從去年特斯拉宣布降價，到2002台北車展，超過10家車廠展出電動車，台灣車主有更多、更平價的選擇。加上同集團的中華汽車E-moving電動機車、納智捷、日產（Nissan） 相繼推出電動車，

有了電動車，市場才有充電商機。為了早一步布局電動車商機，裕隆集團旗下的裕電能源，去年六月推出「YES！來電」品牌，提供多元的充電方式。除了基本的交流電（慢充）、直流電（快充），日規、美規、歐規，甚至連中國等國際主流充電規格通通支援，即便是自有規格的特斯拉，只要換轉接也能使用。

成立至今，已經在全台建置了1,627支充電槍、提供超過5萬次的充電服務，是目前全台最大充電服務平台。但要解決民眾對充電的焦慮，光有設備還不夠，裕電祭出四大策略，不只要提供好的充電體驗，還要打造「充電商機」。

解決充電焦慮，裕電有四大招

第一招：廣設充電站

一般的加油站，需要設置油槽儲油，因此設置的密度、數量有其極限。但是充電樁就不同了，王柏棠分析：「只要把電線拉好，可以做到每一棟大樓都有充電設備。」

裕電的第一步，是尋找百貨商場、建商等合作夥伴，在建築內設置「YES！來電」充電設備。他打了個比方，智慧型手機剛普及時，大家到餐廳會先問是否有WiFi，電動車時代，進入到每個停車場，都應該要像WiFi，普遍配置充電車位，做到「停車=充電」。

截至今年三月，YES！來電已經在全台設置668個充電站、1627支充電樁，中長期目標，是在2022年前，於全台建置5,000個充電樁。

截至今年三月，YES！來電已經在全台設置668個充電站、1627支充電樁，中長期目標，是在2022年前，於全台建置5,000個充電樁。 高敬原攝影

第二招：整合手機App，與百貨商場異業結盟

裕電不只做充電樁，特別的是，內部還有自建售後服務團隊，提供一條龍解決方案，包括後續維修保固、會員管理等，這是什麼意思呢？

對消費主來說：YES ! 來電有推出一款手機App，車主可查詢充電車位即時資訊，包括充電站的位置、數量、顯示空位數量等，還能規劃路線，導航車主到最近的充電站。

對設置充電車位的業者來說：YES ! 來電提供一套後台管理系統，能透過API（應用程式介面）與業者串接，讓業者可以即時監控充電樁是否正常運作、多少人在使用、調整資費，甚至還能自動產生營運報表。

YES ! 來電提供了一套後台管理系統，能透過API（應用程式介面）與業者串接。 裕電

這樣的系統服務，王柏棠看好能延伸許多異業合作商機，例如：百貨商場、休息站、車廠，可以透過設置充電樁、串接系統，吸引顧客前來消費，或提供服務。

舉例來說，目前BMW的電動車i3，就跟YES ! 來電的圖資系統串接，車主可以直接在車內螢幕，看到YES ! 來電充電樁位置。

王柏棠認為，這套模式成功的關鍵有兩個，第一，是政府的態度，目前全台只有台中市有給予設置充電樁提供補助；第二，是要有更多車廠一起加入合作，才能把規模做大。

第三招：串接金流，打造「無感支付」

YES ! 來電的亮點之一，是整合金流服務。

經營管理處協理王建文表示，只要打開YES ! 來電的App，掃描充電樁上的QR Code，就能啟動充電，充完電後會自動計算費用，透過綁定的信用卡、LINE PAY、悠遊卡扣款。

只要打開YES ! 來電的App，掃描充電樁上的QR Code，就能啟動充電，充完電後，會自動計算費用，透過綁定的信用卡、LINE PAY、悠遊卡扣款。 高敬原攝影

不過，現行的方式有一個缺點，如果充電樁在地下停車場，手機可能會沒有網路訊號，導致無法順利扣款。王建文認為，終極目標是要做到「無感支付」。

他解釋，每一個汽車電池都有一組專屬序號，未來充電樁應該要跟電池連動，當插入充電槍時，可以透過判讀電池序號，連結車主帳戶扣款。也就是說，車主只需要插入充電槍，就一次完成「充電+扣款」，過程中完全不需要掏出手機。

第四招：推廣隨身充，讓充電門檻降低

「在家中充電，就能滿足70%需求。」王柏棠認為，除非是長途旅行、異地過夜，否則車主只要住家能充電，其實就非常足夠。

事實上，營建署已在去年五月規定，新建的建案雖然不一定要設置充電設備，但必須替充電停車位預留管路。

王柏棠說明，客戶要在住家安裝充電設備，安全、美觀是管委會最在意的兩大因素，因此會陪同客戶一起跟管委會說明，提出完整的施工模擬圖（包括使用的線材、電路拉法），也會以管線不外露為原則，維持視覺美觀。

YES ! 來電也提供隨行充設備，無論是出外旅遊或是在家，只要有220瓦的充電插座，就能隨插即用，讓人人都能簡單在家充電。 高敬原攝影

如果不想施工、嫌麻煩，YES ! 來電也提供隨行充設備，無論是出外旅遊或是在家，只要有220瓦的充電插座，就能隨插即用，讓人人都能簡單在家充電。

今年年初，鴻海宣布與裕隆集團旗下華創車電合作，合資成立新公司，共同推動汽車整車研發設計、開放平台共用化及生態，未來裕電是否將扮演關鍵角色？

王建文表示，裕電能源並沒有被放入合作的備忘錄中，「對鴻海來說，還是聚焦在車子本身。」他也樂觀的表示，現階段先把車子做出來比較重要，有了車子，接下來才有機會，服務廣大電動車車主。

YES ! 來電靠著四大策略，要消除車主的充電焦慮，是否能成為台灣電動車充電設備的霸主，隨著電動車逐漸普及，答案很快會揭曉。

責任編輯：陳映璇